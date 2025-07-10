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Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия
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Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия

Киев • УНН

 • 2022 просмотра

В результате ночной атаки рф на Киев погибли две женщины в Подольском районе: 68-летняя киевлянка и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена. Разрушения и падения обломков зафиксированы в восьми районах столицы.

Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия

Одной из двух жертв атаки рф на Киев ночью стала полицейская, сообщили в ГУНП в столице, показав последствия, пишет УНН.

В результате вражеской атаки на Киев погибли два человека, среди них полицейская

- сообщили в полиции.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram уточнил, что погибли две женщины в Подольском районе: 68-летняя жительница столицы, 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.

"В Подольском районе обломки попали в общежитие, погибли две женщины - 68-летняя местная жительница и 22-летняя полицейская, сотрудница управления полиции в метрополитене", - также указали в полиции.

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Армия россии атаковала столицу ракетами и БПЛА.

По состоянию на 8:20 зафиксированы разрушения и падение обломков в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах.

"В 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура", - отметил Клименко.

По данным полиции, повреждены жилые дома, общежития, СТО, гаражный кооператив, транспортные средства, помещения торгового центра, дорожное полотно и трамвайные пути.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
Игорь Клименко
Киев
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