Атака рф на Киев: 16 пострадавших, уничтожена амбулатория

Число пострадавших в результате ночной массированной атаки рф на Киев возросло до 16, уничтожено медицинское учреждение, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Сейчас уже 16 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. 10 из них медики госпитализировали - написал Кличко.

Остальным, по его словам, оказали помощь на месте или амбулаторно.

"В Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №1", - сообщил Кличко.

Напомним

Ранее было известно о 14 пострадавших из-за атаки рф на Киев.

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