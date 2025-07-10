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Атака рф на Киев: 16 пострадавших, уничтожена амбулатория

Киев • УНН

 • 3109 просмотра

Шестнадцать человек пострадали в результате массированной атаки в Киеве, десять из них госпитализированы. В Подольском районе полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №1.

Атака рф на Киев: 16 пострадавших, уничтожена амбулатория

Число пострадавших в результате ночной массированной атаки рф на Киев возросло до 16, уничтожено медицинское учреждение, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Сейчас уже 16 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. 10 из них медики госпитализировали

- написал Кличко.

Остальным, по его словам, оказали помощь на месте или амбулаторно.

"В Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №1", - сообщил Кличко.

Напомним

Ранее было известно о 14 пострадавших из-за атаки рф на Киев.

Число пострадавших в Киеве возросло до 14 человек, в городе изменено движение транспорта10.07.25, 07:39 • 1339 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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