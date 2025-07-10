Атака рф на Киев: 16 пострадавших, уничтожена амбулатория
Киев • УНН
Шестнадцать человек пострадали в результате массированной атаки в Киеве, десять из них госпитализированы. В Подольском районе полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №1.
Число пострадавших в результате ночной массированной атаки рф на Киев возросло до 16, уничтожено медицинское учреждение, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
Сейчас уже 16 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. 10 из них медики госпитализировали
Остальным, по его словам, оказали помощь на месте или амбулаторно.
"В Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №1", - сообщил Кличко.
Напомним
Ранее было известно о 14 пострадавших из-за атаки рф на Киев.
Число пострадавших в Киеве возросло до 14 человек, в городе изменено движение транспорта10.07.25, 07:39 • 1339 просмотров