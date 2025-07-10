Число пострадавших в Киеве возросло до 14 человек, в городе изменено движение транспорта

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
9 июля, 18:25 • 27109 просмотра
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
9 июля, 14:59 • 106123 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
Эксклюзив
9 июля, 13:32 • 69237 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
9 июля, 13:09 • 77409 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
9 июля, 12:49 • 107880 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
9 июля, 11:55 • 59685 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
9 июля, 09:54 • 121590 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
9 июля, 09:36 • 56815 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Эксклюзив
9 июля, 07:10 • 68880 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
9 июля, 05:59 • 91194 просмотра
Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.9м/с
69%
741мм
Популярные новости
Зеленский завтра в Риме проведет дополнительные встречи с представителями США: что в центре внимания9 июля, 19:40 • 9181 просмотра
Ночные взрывы в Киеве: враг попал в жилое здание9 июля, 23:02 • 5642 просмотра
Киев подвергся массированной атаке: попадания в жилые дома и пожары, есть раненые23:43 • 19953 просмотра
США возобновили поставки оружия Украине - АР00:09 • 12675 просмотра
Число пострадавших в Киеве возросло до 7 человек01:26 • 2349 просмотра
публикации
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом9 июля, 17:25 • 38355 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ9 июля, 17:01 • 45139 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров9 июля, 16:16 • 52112 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах9 июля, 14:59 • 106127 просмотра
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию9 июля, 13:25 • 101636 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Папа Лев XIV
Петр Порошенко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Львовская область
Волынская область
Киевская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 124877 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 255575 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 436019 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 265701 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 374679 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines

Число пострадавших в Киеве возросло до 14 человек, в городе изменено движение транспорта

Киев • УНН

 • 1075 просмотра

Число пострадавших в результате вражеской атаки на Киев 10 июля возросло до 14 человек, девять госпитализированы. Из-за повреждений контактных сетей изменено движение троллейбусов и трамваев в нескольких районах столицы.

Число пострадавших в Киеве возросло до 14 человек, в городе изменено движение транспорта

Число пострадавших в результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 10 июля, увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

По его словам, девятерых из пострадавших медики госпитализировали.

Остальным оказали помощь на месте или амбулаторно

- уточнил Кличко.

Тем временем в связи с ночным обстрелом столицы движение отдельных маршрутов временно изменено, сообщили в КГГА:

  • ст. м. "Берестейская" – в направлении ул. Чернобыльской повреждена контактная сеть. Троллейбусы №№ 4, 5, 7, курсируют до ст. м. "Нивки";
    • ул. Сечевых Стрельцов – на пересечении с ул. Вячеслава Черновола повреждена контактная сеть. Троллейбусы №№ 6, 18, 33 курсируют до ст. м. "Почайна", № 16 – до ул. Оранжерейной. Движение троллейбусов №№ 19, 35 организовано по ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовский бульв. – далее по собственным маршрутам;
      • ул. Академика Заболотного, 142 – поврежден грузовой автомобиль. Движение троллейбусов № 11 организовано до Кибернетического центра.

        Также временная задержка движения на маршрутах:

        • ст. м. "Лукьяновская" – задержка движения троллейбусов №№ 23, 28, 31. Движение перекрыто полицией;
          • ул. Николая Василенко – в направлении просп. Отрадного повреждена контактная сеть. Задержка движения трамваев № 15.

            "Благодарим пассажиров за понимание и просим учитывать временные изменения при планировании маршрута", - отметили в КГГА.

            Напомним

            Киев в ночь на четверг, 10 июля, подвергся массированной вражеской атаке. Два человека погибли. Поражения зафиксированы в шести районах столицы, под удары попали жилые дома, гаражи и нежилые постройки. В городе вспыхнуло несколько пожаров.

            Киевляне транслировали в соцсети работу ПВО во время ночной атаки "Шахедов"10.07.25, 04:55 • 1924 просмотра

            Вадим Хлюдзинский

            Вадим Хлюдзинский

            ОбществоКиев
            Киевская городская государственная администрация
            Виталий Кличко
            Киев
            Tesla
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            S&P 500
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Brent Oil
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gold
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gas TTF
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9