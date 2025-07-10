Число пострадавших в Киеве возросло до 14 человек, в городе изменено движение транспорта

Число пострадавших в результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 10 июля, увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

По его словам, девятерых из пострадавших медики госпитализировали.

Остальным оказали помощь на месте или амбулаторно - уточнил Кличко.

Тем временем в связи с ночным обстрелом столицы движение отдельных маршрутов временно изменено, сообщили в КГГА:

ст. м. "Берестейская" – в направлении ул. Чернобыльской повреждена контактная сеть. Троллейбусы №№ 4, 5, 7, курсируют до ст. м. "Нивки";

ул. Сечевых Стрельцов – на пересечении с ул. Вячеслава Черновола повреждена контактная сеть. Троллейбусы №№ 6, 18, 33 курсируют до ст. м. "Почайна", № 16 – до ул. Оранжерейной. Движение троллейбусов №№ 19, 35 организовано по ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовский бульв. – далее по собственным маршрутам;

ул. Академика Заболотного, 142 – поврежден грузовой автомобиль. Движение троллейбусов № 11 организовано до Кибернетического центра.

Также временная задержка движения на маршрутах:

ст. м. "Лукьяновская" – задержка движения троллейбусов №№ 23, 28, 31. Движение перекрыто полицией;

ул. Николая Василенко – в направлении просп. Отрадного повреждена контактная сеть. Задержка движения трамваев № 15.

"Благодарим пассажиров за понимание и просим учитывать временные изменения при планировании маршрута", - отметили в КГГА.

Напомним

Киев в ночь на четверг, 10 июля, подвергся массированной вражеской атаке. Два человека погибли. Поражения зафиксированы в шести районах столицы, под удары попали жилые дома, гаражи и нежилые постройки. В городе вспыхнуло несколько пожаров.

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