Киевляне транслировали в соцсети работу ПВО во время ночной атаки "Шахедов"

Во время ночной атаки на Киев 10 июля пользователи соцсетей вели стрим работы сил ПВО по российским "Шахедам". Об этом сообщает УНН.

Детали

В частности, трансляции организовали в соцсети TikTok. На это отреагировали в Киевской областной военной администрации.

Я прошу всех киевлян воздержаться от фото и видеофиксации. Ваша жизнь и здоровье важнее съемки атаки! Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах, не стойте у окна или на балконе - написал начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Он призвал не распространять соответствующие фото- и видеоматериалы, ведь "этим может воспользоваться враг".

Напомним

Киев в ночь на четверг, 10 июля, подвергся массированной вражеской атаке. Около 2:00 начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о попадании в жилой дом в Шевченковском районе столицы.

По состоянию на 4:19 количество пострадавших в результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 10 июля, возросло до 7 человек.

Атака рф на Киев 4 июля унесла жизни уже трех человек