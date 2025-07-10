Кількість постраждалих у Києві зросла до 7 осіб

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на четвер, 10 липня, зросла до 7 людей. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

Він також розповів, що росіяни завдали ударів по шести районах столиці.

Горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди - написав Ткаченко.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко розкрив деталі уражень:

Шевченківський район

Рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес - також пожежа.

Дарницький район

Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.

Солом'янський район

Внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.

Голосіївський район

Внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.

Подільський район

Падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.

Нагадаємо

Київ у ніч на четвер, 10 липня, зазнав масованої ворожої атаки. Близько 2:00 начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про влучання у житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Також, за його словами, у Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку.

Атака рф на Київ 4 липня забрала життя вже трьох людей