Кількість постраждалих у Києві зросла до 7 осіб
Київ • УНН
Унаслідок нічної атаки на Київ 10 липня кількість постраждалих зросла до 7 осіб. Ураження зафіксовані в шести районах столиці, вражені житлові будинки, гаражі та нежитлові споруди.
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на четвер, 10 липня, зросла до 7 людей. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, інформує УНН.
Деталі
Він також розповів, що росіяни завдали ударів по шести районах столиці.
Горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди
У свою чергу мер Києва Віталій Кличко розкрив деталі уражень:
Шевченківський район
Рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес - також пожежа.
Дарницький район
Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.
Солом'янський район
Внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.
Голосіївський район
Внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.
Подільський район
Падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.
Нагадаємо
Київ у ніч на четвер, 10 липня, зазнав масованої ворожої атаки. Близько 2:00 начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про влучання у житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Також, за його словами, у Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку.
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