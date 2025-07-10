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Кількість постраждалих у Києві зросла до 7 осіб

Київ • УНН

 • 1621 перегляди

Унаслідок нічної атаки на Київ 10 липня кількість постраждалих зросла до 7 осіб. Ураження зафіксовані в шести районах столиці, вражені житлові будинки, гаражі та нежитлові споруди.

Кількість постраждалих у Києві зросла до 7 осіб

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на четвер, 10 липня, зросла до 7 людей. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

Він також розповів, що росіяни завдали ударів по шести районах столиці.

Горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди

- написав Ткаченко.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко розкрив деталі уражень:

Шевченківський район

Рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес - також пожежа.

Дарницький район

Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.

Солом'янський район

Внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.

Голосіївський район

Внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.

Подільський район

Падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.

Нагадаємо

Київ у ніч на четвер, 10 липня, зазнав масованої ворожої атаки. Близько 2:00 начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про влучання у житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Також, за його словами, у Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку.

Атака рф на Київ 4 липня забрала життя вже трьох людей08.07.25, 09:05 • 1576 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаКиїв
Дарницький район
Подільський район
Солом'янський район
Голосіївський район
Київ
Tesla
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