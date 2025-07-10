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Число пострадавших в Киеве возросло до 7 человек

Киев • УНН

 • 1495 просмотра

В результате ночной атаки на Киев 10 июля число пострадавших возросло до 7 человек. Поражения зафиксированы в шести районах столицы, поражены жилые дома, гаражи и нежилые постройки.

Число пострадавших в Киеве возросло до 7 человек

Число пострадавших в результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 10 июля, возросло до 7 человек. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

Он также рассказал, что россияне нанесли удары по шести районам столицы.

Горят жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые постройки

- написал Ткаченко.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко раскрыл детали поражений:

Шевченковский район

Спасатели работают в жилом доме, где в результате падения обломков произошел пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков. По одному из адресов - также пожар.

Дарницкий район

В результате падения обломков БпЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во дворе одного из жилых домов.

Соломенский район

В результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Также есть падение обломков еще по одному адресу.

Голосеевский район

В результате падения обломков БпЛА загорелся грузовой автомобиль.

Подольский район

Падение обломков БпЛА на территории нежилой застройки.

Напомним

Киев в ночь на четверг, 10 июля, подвергся массированной вражеской атаке. Около 2:00 начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о попадании в жилой дом в Шевченковском районе столицы. Также, по его словам, в Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома.

Атака рф на Киев 4 июля унесла жизни уже трех человек08.07.25, 09:05 • 1572 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаКиев
Дарницкий район
Подольский район (Киев)
Соломенский район
Голосеевский район
Киев
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