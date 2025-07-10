Число пострадавших в Киеве возросло до 7 человек
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев 10 июля число пострадавших возросло до 7 человек. Поражения зафиксированы в шести районах столицы, поражены жилые дома, гаражи и нежилые постройки.
Число пострадавших в результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 10 июля, возросло до 7 человек. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Детали
Он также рассказал, что россияне нанесли удары по шести районам столицы.
Горят жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые постройки
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко раскрыл детали поражений:
Шевченковский район
Спасатели работают в жилом доме, где в результате падения обломков произошел пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков. По одному из адресов - также пожар.
Дарницкий район
В результате падения обломков БпЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во дворе одного из жилых домов.
Соломенский район
В результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Также есть падение обломков еще по одному адресу.
Голосеевский район
В результате падения обломков БпЛА загорелся грузовой автомобиль.
Подольский район
Падение обломков БпЛА на территории нежилой застройки.
Напомним
Киев в ночь на четверг, 10 июля, подвергся массированной вражеской атаке. Около 2:00 начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о попадании в жилой дом в Шевченковском районе столицы. Также, по его словам, в Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома.
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