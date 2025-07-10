Київ зазнав масованої атаки: влучання у житлові будинки та пожежі, є поранені

Київ у ніч на четвер, 10 липня, зазнав масованої ворожої атаки. Про це повідомляє УНН.

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Близько 2:00 начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про влучання у житловий будинок у Шевченківському районі столиці. Також, за його словами, у Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку.

У Шевченківському районі частини дрону впали поблизу АЗС та за іншою адресою на дах житлового будинку. За іншою адресою в Шевченківському районі падіння БпЛА на дах житлового будинку - написав Ткаченко.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко розповів про виклики медиків у Шевченківський, Дарницький та Соломʼянський райони столиці

Виклик медиків у Шевченківський район. Попередньо, влучання уламків у житловий будинок. А також - у Дарницький район. Там палає заправка і гаражі - повідомив Кличко.

Він додав, що ще за однією адресою в Шевченківському районі палають гаражі:

у Шевченківському районі, попередньо, пожежа ще в одному житловому будинку.

у Голосіївському горить вантажівка.

у Подільському - падіння уламків.

"Екстрені служби прямують на місця. Перебувайте в укриттях! Над містом ще немало ворожих БпЛА", - написав мер Києва о 2:40.

Нагадаємо

У Києві в ніч на четвер, 10 липня, пролунало кілька вибухів. Близько 1:00 у столиці було оголошено повітряну тривогу. До цього Повітряни сили повідомили про кілька груп БпЛА на півночі та сході Київщини курсом на столицю.

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