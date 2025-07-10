Киев подвергся массированной атаке: попадания в жилые дома и пожары, есть раненые
Киев • УНН
В ночь на 10 июля Киев подвергся массированной вражеской атаке. Зафиксированы попадание в жилой дом в Шевченковском районе, падение обломков в Дарницком районе и пожары на АЗС и в гаражах.
Киев в ночь на четверг, 10 июля, подвергся массированной вражеской атаке. Об этом сообщает УНН.
Детали
Около 2:00 начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о попадании в жилой дом в Шевченковском районе столицы. Также, по его словам, в Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома.
В Шевченковском районе части дрона упали вблизи АЗС и по другому адресу на крышу жилого дома. По другому адресу в Шевченковском районе падение БПЛА на крышу жилого дома
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко рассказал о вызовах медиков в Шевченковский, Дарницкий и Соломенский районы столицы
Вызов медиков в Шевченковский район. Предварительно, попадание обломков в жилой дом. А также - в Дарницкий район. Там пылает заправка и гаражи
Он добавил, что еще по одному адресу в Шевченковском районе пылают гаражи:
- в Шевченковском районе, предварительно, пожар еще в одном жилом доме.
- в Голосеевском горит грузовик.
- в Подольском - падение обломков.
"Экстренные службы направляются на места. Находитесь в укрытиях! Над городом еще немало вражеских БПЛА", - написал мэр Киева в 2:40.
Напомним
В Киеве в ночь на четверг, 10 июля, прозвучало несколько взрывов. Около 1:00 в столице была объявлена воздушная тревога. До этого Воздушные силы сообщили о нескольких группах БПЛА на севере и востоке Киевщины курсом на столицу.
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