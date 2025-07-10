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Киев подвергся массированной атаке: попадания в жилые дома и пожары, есть раненые

Киев • УНН

 • 10414 просмотра

В ночь на 10 июля Киев подвергся массированной вражеской атаке. Зафиксированы попадание в жилой дом в Шевченковском районе, падение обломков в Дарницком районе и пожары на АЗС и в гаражах.

Киев подвергся массированной атаке: попадания в жилые дома и пожары, есть раненые

Киев в ночь на четверг, 10 июля, подвергся массированной вражеской атаке. Об этом сообщает  УНН.

Детали

Около 2:00 начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о попадании в жилой дом в Шевченковском районе столицы. Также, по его словам, в Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома.

В Шевченковском районе части дрона упали вблизи АЗС и по другому адресу на крышу жилого дома. По другому адресу в Шевченковском районе падение БПЛА на крышу жилого дома

- написал Ткаченко.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко рассказал о вызовах медиков в Шевченковский, Дарницкий и Соломенский районы столицы 

Вызов медиков в Шевченковский район. Предварительно, попадание обломков в жилой дом. А также - в Дарницкий район. Там пылает заправка и гаражи

- сообщил Кличко.

Он добавил, что еще по одному адресу в Шевченковском районе пылают гаражи:

  • в Шевченковском районе, предварительно, пожар еще в одном жилом доме.
    • в Голосеевском горит грузовик.
      • в Подольском - падение обломков.

        "Экстренные службы направляются на места. Находитесь в укрытиях! Над городом еще немало вражеских БПЛА", - написал мэр Киева в 2:40.

        Напомним

        В Киеве в ночь на четверг, 10 июля, прозвучало несколько взрывов. Около 1:00 в столице была объявлена воздушная тревога. До этого Воздушные силы сообщили о нескольких группах БПЛА на севере и востоке Киевщины курсом на столицу.

        Атака рф на Киев 4 июля унесла жизни уже трех человек08.07.25, 09:05 • 1535 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        ВойнаКиев
        Виталий Кличко
        Киев
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