Киев подвергся массированной атаке: попадания в жилые дома и пожары, есть раненые

Киев в ночь на четверг, 10 июля, подвергся массированной вражеской атаке. Об этом сообщает УНН.

Детали

Около 2:00 начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о попадании в жилой дом в Шевченковском районе столицы. Также, по его словам, в Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома.

В Шевченковском районе части дрона упали вблизи АЗС и по другому адресу на крышу жилого дома. По другому адресу в Шевченковском районе падение БПЛА на крышу жилого дома - написал Ткаченко.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко рассказал о вызовах медиков в Шевченковский, Дарницкий и Соломенский районы столицы

Вызов медиков в Шевченковский район. Предварительно, попадание обломков в жилой дом. А также - в Дарницкий район. Там пылает заправка и гаражи - сообщил Кличко.

Он добавил, что еще по одному адресу в Шевченковском районе пылают гаражи:

в Шевченковском районе, предварительно, пожар еще в одном жилом доме.

в Голосеевском горит грузовик.

в Подольском - падение обломков.

"Экстренные службы направляются на места. Находитесь в укрытиях! Над городом еще немало вражеских БПЛА", - написал мэр Киева в 2:40.

Напомним

В Киеве в ночь на четверг, 10 июля, прозвучало несколько взрывов. Около 1:00 в столице была объявлена воздушная тревога. До этого Воздушные силы сообщили о нескольких группах БПЛА на севере и востоке Киевщины курсом на столицу.

Атака рф на Киев 4 июля унесла жизни уже трех человек