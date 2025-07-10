Нічні вибухи у Києві: ворог поцілив у житлову будівлю

У Києві в ніч на четвер, 10 липня, пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє УНН.

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Близько 1:00 у столиці було оголошено повітряну тривогу. До цього Повітряни сили повідомили про кілька груп БпЛА на півночі та сході Київщини курсом на столицю. Після цього у Києві було чути гучні звуки вибухів та ворожі дрони.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про перші наслідки атаки у Шевченківському районі столиці.

Попередньо влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території - написав Ткаченко.

Незабаром він повідомив про влучання у житловий будинок у Шевченківському районі.

Нагадаємо

У ніч на 9 липня сили ППО відкрили вогонь по ворожих безпілотниках, що летіли на Київ зі східного напрямку.

Атака рф на Київ 4 липня забрала життя вже трьох людей