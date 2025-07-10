Нічні вибухи у Києві: ворог поцілив у житлову будівлю
Київ • УНН
У ніч на 10 липня у Києві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Зафіксовано влучання у нежитлову будівлю та житловий будинок у Шевченківському районі.
У Києві в ніч на четвер, 10 липня, пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє УНН.
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Близько 1:00 у столиці було оголошено повітряну тривогу. До цього Повітряни сили повідомили про кілька груп БпЛА на півночі та сході Київщини курсом на столицю. Після цього у Києві було чути гучні звуки вибухів та ворожі дрони.
Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про перші наслідки атаки у Шевченківському районі столиці.
Попередньо влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території
Незабаром він повідомив про влучання у житловий будинок у Шевченківському районі.
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У ніч на 9 липня сили ППО відкрили вогонь по ворожих безпілотниках, що летіли на Київ зі східного напрямку.
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