Ночные взрывы в Киеве: враг попал в жилое здание

В Киеве в ночь на четверг, 10 июля, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает УНН.

Детали

Около 1:00 в столице была объявлена воздушная тревога. До этого Воздушные силы сообщили о нескольких группах БпЛА на севере и востоке Киевской области курсом на столицу. После этого в Киеве были слышны громкие звуки взрывов и вражеские дроны.

Впоследствии начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о первых последствиях атаки в Шевченковском районе столицы.

Предварительно попадание в нежилое здание и падение обломков на открытой территории - написал Ткаченко.

Вскоре он сообщил о попадании в жилой дом в Шевченковском районе.

Напомним

В ночь на 9 июля силы ПВО открыли огонь по вражеским беспилотникам, летевшим на Киев с восточного направления.

Атака рф на Киев 4 июля унесла жизни уже трех человек