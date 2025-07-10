Ночные взрывы в Киеве: враг попал в жилое здание
Киев • УНН
В ночь на 10 июля в Киеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Зафиксировано попадание в нежилое здание и жилой дом в Шевченковском районе.
В Киеве в ночь на четверг, 10 июля, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает УНН.
Детали
Около 1:00 в столице была объявлена воздушная тревога. До этого Воздушные силы сообщили о нескольких группах БпЛА на севере и востоке Киевской области курсом на столицу. После этого в Киеве были слышны громкие звуки взрывов и вражеские дроны.
Впоследствии начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о первых последствиях атаки в Шевченковском районе столицы.
Предварительно попадание в нежилое здание и падение обломков на открытой территории
Вскоре он сообщил о попадании в жилой дом в Шевченковском районе.
Напомним
В ночь на 9 июля силы ПВО открыли огонь по вражеским беспилотникам, летевшим на Киев с восточного направления.
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