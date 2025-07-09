В Києві чути вибухи: місцева влада повідомляє про роботу ППО

У ніч проти середи, 9 липня під час повітряної тривоги в Києві пролунали вибухи. Сили протиповітряної оборони відкрили вогонь по ворожих безпілотниках, що летіли зі східного напрямку. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України, мера столиці Віталія Кличка у Telegram.

БпЛА в напрямку Києва, зі східного напрямку - попередили Повітряні Сили ЗСУ о 23:53 у вівторок 08 липня.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - написав Віталій Кличко о 00:04 09 липня.

Ворожий БпЛА заходить на центр міста. Не покидайте укриттів! - додав він.

Нагадаємо, увечері 8 липня по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К. Київська влада також попередила про загрозу ударних безпілотників.

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