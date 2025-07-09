В Києві чути вибухи: місцева влада повідомляє про роботу ППО
Київ • УНН
У ніч на 9 липня сили ППО відкрили вогонь по ворожих безпілотниках, що летіли на Київ зі східного напрямку. Мер Віталій Кличко закликав мешканців залишатися в укриттях.
У ніч проти середи, 9 липня під час повітряної тривоги в Києві пролунали вибухи. Сили протиповітряної оборони відкрили вогонь по ворожих безпілотниках, що летіли зі східного напрямку. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України, мера столиці Віталія Кличка у Telegram.
БпЛА в напрямку Києва, зі східного напрямку
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - написав Віталій Кличко о 00:04 09 липня.
Ворожий БпЛА заходить на центр міста. Не покидайте укриттів!
Нагадаємо, увечері 8 липня по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К. Київська влада також попередила про загрозу ударних безпілотників.
рф збільшила кількість випущених по Україні ракет та дронів в 1,6 раза - Сирський08.07.25, 14:05 • 868 переглядiв