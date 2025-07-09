В Киеве слышны взрывы: местные власти сообщают о работе ПВО

В ночь на среду, 9 июля, во время воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. Силы противовоздушной обороны открыли огонь по вражеским беспилотникам, летевшим с восточного направления. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.

БПЛА в направлении Киева, с восточного направления - предупредили Воздушные Силы ВСУ в 23:53 во вторник 08 июля.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях!", - написал Виталий Кличко в 00:04 09 июля.

Вражеский БПЛА заходит на центр города. Не покидайте укрытий! - добавил он.

Напомним, вечером 8 июля по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К. Киевские власти также предупредили об угрозе ударных беспилотников.

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