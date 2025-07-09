В Киеве слышны взрывы: местные власти сообщают о работе ПВО
Киев • УНН
В ночь на 9 июля силы ПВО открыли огонь по вражеским беспилотникам, летевшим на Киев с восточного направления. Мэр Виталий Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях.
В ночь на среду, 9 июля, во время воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. Силы противовоздушной обороны открыли огонь по вражеским беспилотникам, летевшим с восточного направления. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.
БПЛА в направлении Киева, с восточного направления
"В столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях!", - написал Виталий Кличко в 00:04 09 июля.
Вражеский БПЛА заходит на центр города. Не покидайте укрытий!
Напомним, вечером 8 июля по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К. Киевские власти также предупредили об угрозе ударных беспилотников.
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