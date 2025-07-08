Атака рф на Киев 4 июля унесла жизни уже трех человек
Киев • УНН
Один из пострадавших во время атаки рф на Киев 4 июля скончался в больнице. Общее количество погибших возросло до трех человек.
Число погибших в результате атаки рф на Киев 4 июля возросло до трех - в больнице умер еще один пострадавший, сообщил во вторник глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
К сожалению, вражеская атака в ночь на 4 июля унесла еще одну жизнь. Один пострадавший умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь
Атака рф на Киев 4 июля унесла жизни двух человек05.07.25, 10:37 • 1818 просмотров