Атака рф на Киев 4 июля унесла жизни уже трех человек

Число погибших в результате атаки рф на Киев 4 июля возросло до трех - в больнице умер еще один пострадавший, сообщил во вторник глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

К сожалению, вражеская атака в ночь на 4 июля унесла еще одну жизнь. Один пострадавший умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь - написал Ткаченко.

Атака рф на Киев 4 июля унесла жизни двух человек