Атака рф на Київ 4 липня забрала життя вже трьох людей
Київ • УНН
Один із постраждалих під час атаки рф на Київ 4 липня помер у лікарні. Загальна кількість загиблих зросла до трьох осіб.
Кількість загиблих внаслідок атаки рф на Київ 4 липня зросла до трьох - у лікарні помер ще один постраждалий, повідомив у вівторок голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя
Атака рф на Київ 4 липня забрала життя двох людей05.07.25, 10:37 • 1818 переглядiв