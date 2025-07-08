Атака рф на Київ 4 липня забрала життя вже трьох людей

Кількість загиблих внаслідок атаки рф на Київ 4 липня зросла до трьох - у лікарні помер ще один постраждалий, повідомив у вівторок голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя - написав Ткаченко.

Атака рф на Київ 4 липня забрала життя двох людей