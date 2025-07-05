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Атака рф на Київ 4 липня забрала життя двох людей

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У столичній лікарні помер 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані після ворожої атаки 4 липня. Тіло першого загиблого виявили вчора в пошкодженій нежитловій будівлі у Святошинському районі.

Атака рф на Київ 4 липня забрала життя двох людей

Кількість жертв атаки російських військ на Київ 4 липня зросла до двох, повідомив у суботу мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

До двох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня. Сьогодні в столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані

- повідомив Кличко.

Він зазначив, що тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора, 4 липня, у пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста.

Атака рф на Київ забрала життя людини: загиблого виявили під завалами04.07.25, 14:24 • 1168 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
Київ
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