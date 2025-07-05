Атака рф на Київ 4 липня забрала життя двох людей
Київ • УНН
У столичній лікарні помер 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані після ворожої атаки 4 липня. Тіло першого загиблого виявили вчора в пошкодженій нежитловій будівлі у Святошинському районі.
Кількість жертв атаки російських військ на Київ 4 липня зросла до двох, повідомив у суботу мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
До двох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня. Сьогодні в столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані
Він зазначив, що тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора, 4 липня, у пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста.
Атака рф на Київ забрала життя людини: загиблого виявили під завалами04.07.25, 14:24 • 1168 переглядiв