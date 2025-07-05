Атака рф на Київ 4 липня забрала життя двох людей

Кількість жертв атаки російських військ на Київ 4 липня зросла до двох, повідомив у суботу мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

До двох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня. Сьогодні в столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані - повідомив Кличко.

Він зазначив, що тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора, 4 липня, у пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста.

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