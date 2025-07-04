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Атака рф на Київ забрала життя людини: загиблого виявили під завалами

Київ • УНН

 • 27 перегляди

Під час ліквідації наслідків атаки в Святошинському районі Києва рятувальники виявили загиблу особу. Це сталося після чергового обстрілу з боку російських військ.

Атака рф на Київ забрала життя людини: загиблого виявили під завалами

Внаслідок атаки рф на Київ загинула людина, її тіло виявили під завалами, повідомили у ДСНС України та голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Під час ліквідації наслідків атаки в Святошинському районі рятувальники виявили загиблого

- написав Ткаченко.

За даними ДСНС, тіло людини з-під завалів зруйнованої будівлі внаслідок масованого російського удару рятувальники деблокували на одній з локацій

Загалом, за даними ДСНС, у столиці постраждали 26 осіб, серед них 1 людина. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям.

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"Ліквідація наслідків атаки триває: проводиться гасіння пожежі та розбір завалів. Наразі вивезено понад 300 т уламків будівельних конструкцій," - повідомили у ДСНС.

На місці працюють кінологи, 512 рятувальників, 135 одиниць техніки ДСНС, зокрема, пожежний робот, поліція, волонтери Українського Червоного Хреста та інші служби міста.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
Святошинський район
Tesla
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