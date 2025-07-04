Атака РФ на Киев унесла жизнь человека: погибшего обнаружили под завалами

В результате атаки РФ на Киев погиб человек, его тело обнаружили под завалами, сообщили в ГСЧС Украины и глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Во время ликвидации последствий атаки в Святошинском районе спасатели обнаружили погибшего - написал Ткаченко.

По данным ГСЧС, тело человека из-под завалов разрушенного здания в результате массированного российского удара спасатели деблокировали на одной из локаций.

В целом, по данным ГСЧС, в столице пострадали 26 человек, среди них 1 ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.

Массированная атака рф на Киев: уже 26 пострадавших, среди них ребенок

"Ликвидация последствий атаки продолжается: проводится тушение пожара и разбор завалов. Сейчас вывезено более 300 т обломков строительных конструкций", - сообщили в ГСЧС.

На месте работают кинологи, 512 спасателей, 135 единиц техники ГСЧС, в частности, пожарный робот, полиция, волонтеры Украинского Красного Креста и другие службы города.