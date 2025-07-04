Атака РФ на Киев унесла жизнь человека: погибшего обнаружили под завалами
Киев • УНН
Во время ликвидации последствий атаки в Святошинском районе Киева спасатели обнаружили погибшего человека. Это произошло после очередного обстрела со стороны российских войск.
В результате атаки РФ на Киев погиб человек, его тело обнаружили под завалами, сообщили в ГСЧС Украины и глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
Во время ликвидации последствий атаки в Святошинском районе спасатели обнаружили погибшего
По данным ГСЧС, тело человека из-под завалов разрушенного здания в результате массированного российского удара спасатели деблокировали на одной из локаций.
В целом, по данным ГСЧС, в столице пострадали 26 человек, среди них 1 ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.
Массированная атака рф на Киев: уже 26 пострадавших, среди них ребенок04.07.25, 12:39 • 677 просмотров
"Ликвидация последствий атаки продолжается: проводится тушение пожара и разбор завалов. Сейчас вывезено более 300 т обломков строительных конструкций", - сообщили в ГСЧС.
На месте работают кинологи, 512 спасателей, 135 единиц техники ГСЧС, в частности, пожарный робот, полиция, волонтеры Украинского Красного Креста и другие службы города.