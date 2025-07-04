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Массированная атака рф на Киев: уже 26 пострадавших, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 98 просмотра

В Киеве в результате ночной атаки РФ 3-4 июля зафиксировано 26 пострадавших, включая 10-летнюю девочку с травмой ноги. Повреждены жилые дома, учебные заведения, медицинское учреждение и инфраструктура в нескольких районах столицы.

Массированная атака рф на Киев: уже 26 пострадавших, среди них ребенок

В Киеве в результате одной из самых масштабных атак рф на столицу уже 26 пострадавших, среди которых 10-летняя девочка, сообщили в Киевской городской прокуратуре в пятницу, пишет УНН

Детали

Установлено, что в ночь с 3 на 4 июля военные рф совершили комбинированную атаку на город Киев с применением БПЛА, баллистических и крылатых ракет. В общей сложности две воздушные тревоги с перерывом длились более 12 часов.

В настоящее время известно о 26 пострадавших, среди которых 10-летняя девочка, у которой травмирована нога. Точное количество пострадавших устанавливается

- сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, затронуты ряд районов:

  • в Соломенском районе столицы повреждены жилые дома и припаркованные возле них автомобили. Также пострадали автозаправка, здание училища и школы, железнодорожное полотно, помещение теплопункта;
    • в Голосеевском районе повреждено здание медицинского учреждения;
      • в Шевченковском районе выбиты окна в нескольких жилых домах, а также повреждения получила новостройка, не введенная в эксплуатацию.

        "Падение обломков БПЛА зафиксировано в 6 районах - Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Святошинском, Соломенском и Святошинском", - указано в сообщении.

        Продолжается ликвидация последствий пожаров и разрушений. Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

        Напомним

        Ранее было известно о 23 пострадавших в результате атаки рф на Киев.

        Ночная атака рф на Киев: уже 23 пострадавших04.07.25, 08:13 • 2299 просмотров

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

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