Массированная атака рф на Киев: уже 26 пострадавших, среди них ребенок
Киев • УНН
В Киеве в результате ночной атаки РФ 3-4 июля зафиксировано 26 пострадавших, включая 10-летнюю девочку с травмой ноги. Повреждены жилые дома, учебные заведения, медицинское учреждение и инфраструктура в нескольких районах столицы.
В Киеве в результате одной из самых масштабных атак рф на столицу уже 26 пострадавших, среди которых 10-летняя девочка, сообщили в Киевской городской прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
Детали
Установлено, что в ночь с 3 на 4 июля военные рф совершили комбинированную атаку на город Киев с применением БПЛА, баллистических и крылатых ракет. В общей сложности две воздушные тревоги с перерывом длились более 12 часов.
В настоящее время известно о 26 пострадавших, среди которых 10-летняя девочка, у которой травмирована нога. Точное количество пострадавших устанавливается
По данным прокуратуры, затронуты ряд районов:
- в Соломенском районе столицы повреждены жилые дома и припаркованные возле них автомобили. Также пострадали автозаправка, здание училища и школы, железнодорожное полотно, помещение теплопункта;
- в Голосеевском районе повреждено здание медицинского учреждения;
- в Шевченковском районе выбиты окна в нескольких жилых домах, а также повреждения получила новостройка, не введенная в эксплуатацию.
"Падение обломков БПЛА зафиксировано в 6 районах - Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Святошинском, Соломенском и Святошинском", - указано в сообщении.
Продолжается ликвидация последствий пожаров и разрушений. Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним
Ранее было известно о 23 пострадавших в результате атаки рф на Киев.
Ночная атака рф на Киев: уже 23 пострадавших04.07.25, 08:13 • 2299 просмотров