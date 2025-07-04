Массированная атака рф на Киев: уже 26 пострадавших, среди них ребенок

В Киеве в результате одной из самых масштабных атак рф на столицу уже 26 пострадавших, среди которых 10-летняя девочка, сообщили в Киевской городской прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

Детали

Установлено, что в ночь с 3 на 4 июля военные рф совершили комбинированную атаку на город Киев с применением БПЛА, баллистических и крылатых ракет. В общей сложности две воздушные тревоги с перерывом длились более 12 часов.

В настоящее время известно о 26 пострадавших, среди которых 10-летняя девочка, у которой травмирована нога. Точное количество пострадавших устанавливается - сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, затронуты ряд районов:

в Соломенском районе столицы повреждены жилые дома и припаркованные возле них автомобили. Также пострадали автозаправка, здание училища и школы, железнодорожное полотно, помещение теплопункта;

в Голосеевском районе повреждено здание медицинского учреждения;

в Шевченковском районе выбиты окна в нескольких жилых домах, а также повреждения получила новостройка, не введенная в эксплуатацию.

"Падение обломков БПЛА зафиксировано в 6 районах - Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Святошинском, Соломенском и Святошинском", - указано в сообщении.

Продолжается ликвидация последствий пожаров и разрушений. Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Ранее было известно о 23 пострадавших в результате атаки рф на Киев.

Ночная атака рф на Киев: уже 23 пострадавших