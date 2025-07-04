Масована атака рф на Київ: уже 26 постраждалих, серед них дитина
Київ • УНН
У Києві внаслідок нічної атаки рф 3-4 липня зафіксовано 26 постраждалих, включаючи 10-річну дівчинку з травмою ноги. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, медичний заклад та інфраструктуру в кількох районах столиці.
У Києві внаслідок однієї з наймасштабніших атак рф на столицю уже 26 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка, повідомили у Київській міській прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.
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Встановлено, що в ніч з 3 на 4 липня військові рф здійснили комбіновану атаку на місто Київ із застосуванням БпЛА, балістичних та крилатих ракет. Загалом дві повітряні тривоги з перервою тривали понад 12 годин.
На цей час відомо про 26 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка, у якої травмована нога. Точна кількість постраждалих встановлюється
За даними прокуратури, зачепило низку районів:
- у Солом’янському районі столиці пошкоджено житлові будинки та припарковані біля них автомобілі. Також постраждали автозаправка, будівля училища та школи, залізничне полотно, приміщення теплопункту;
- у Голосіївському районі пошкоджено будівлю медичного закладу;
- у Шевченківському районі вибиті вікна у кількох житлових будинках, а також пошкоджень зазнала новобудова, не введена в експлуатацію.
"Падіння уламків БпЛА зафіксовано у 6 районах – Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Солом’янському та Святошинському", - вказано у повідомленні.
Триває ліквідація наслідків пожеж та руйнувань. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Раніше було відомо про 23 постраждалих внаслідок атаки рф на Київ.
Нічна атака рф на Київ: уже 23 постраждалих04.07.25, 08:13 • 2299 переглядiв