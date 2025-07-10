Кияни транслювали у соцмережі роботу ППО під час нічної атаки "Шахедів"

Під час нічної атаки на Київ 10 липня користувачі соцмереж вели стрім роботи сил ППО по російських "Шахедах". Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема, трансляції організували у соцмережі TikTok. На це відреагували у Київській обласній військовій адміністрації.

Я прошу всіх киян утриматись від фото та відеофіксаціі. Ваше життя та здоровʼя важливіші за фільмування атаки! Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях, не стійте біля вікна або на балконі - написав начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Він закликав не розповсюджувати відповідні фото- та відеоматеріали, адже "цим може скористатись ворог".

Нагадаємо

Київ у ніч на четвер, 10 липня, зазнав масованої ворожої атаки. Близько 2:00 начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про влучання у житловий будинок у Шевченківському районі столиці.

Станом на 4:19 кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на четвер, 10 липня, зросла до 7 людей.

Атака рф на Київ 4 липня забрала життя вже трьох людей