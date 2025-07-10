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Кияни транслювали у соцмережі роботу ППО під час нічної атаки "Шахедів"

Київ • УНН

 • 617 перегляди

Під час нічної атаки на Київ 10 липня користувачі TikTok вели стрім роботи ППО по російських "Шахедах". Начальник КМВА Тимур Ткаченко закликав утриматись від фото- та відеофіксації та розповсюдження даних матеріалів, оскільки цим може скористатись ворог.

Кияни транслювали у соцмережі роботу ППО під час нічної атаки "Шахедів"

Під час нічної атаки на Київ 10 липня користувачі соцмереж вели стрім роботи сил ППО по російських "Шахедах". Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема, трансляції організували у соцмережі TikTok. На це відреагували у Київській обласній військовій адміністрації.

Я прошу всіх киян утриматись від фото та відеофіксаціі. Ваше життя та здоровʼя важливіші за фільмування атаки! Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях, не стійте біля вікна або на балконі

- написав начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Він закликав не розповсюджувати відповідні фото- та відеоматеріали, адже "цим може скористатись ворог".

Нагадаємо

Київ у ніч на четвер, 10 липня, зазнав масованої ворожої атаки. Близько 2:00 начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про влучання у житловий будинок у Шевченківському районі столиці.

Станом на 4:19 кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на четвер, 10 липня, зросла до 7 людей.

Атака рф на Київ 4 липня забрала життя вже трьох людей08.07.25, 09:05 • 1578 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна
TikTok
Шахед-136
Україна
Київ
Tesla
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