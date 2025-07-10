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Кількість постраждалих у Києві зросла до 14 осіб, у місті змінено рух транспорту

Київ • УНН

 • 1332 перегляди

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ 10 липня зросла до 14 осіб, дев'ятьох госпіталізовано. Через пошкодження контактних мереж змінено рух тролейбусів та трамваїв у кількох районах столиці.

Кількість постраждалих у Києві зросла до 14 осіб, у місті змінено рух транспорту

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на четвер, 10 липня, збільшилася до 14 людей. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, девʼятьох із постраждалих медики госпіталізували.

Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно

- уточнив Кличко.

Тим часом у звʼязку з нічним обстрілом столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений, повідомили у КМДА:

  • ст. м. "Берестейська" – в напрямку вул. Чорнобильської пошкоджена контактна мережа. Тролейбуси №№ 4, 5, 7, курсують до ст. м. "Нивки";
    • вул. Січових Стрільців – на перетині з вул. Вʼячеслава Чорновола пошкоджена контактна мережа. Тролейбуси №№ 6, 18, 33 курсують до ст. м. "Почайна", №  16 – до вул. Оранжерейної. Рух тролейбусів №№ 19, 35 організовано вул. Олени Теліги, вул. Вадима Гетьмана, Чоколівський бульв. – далі за власними маршрутами;
      • вул. Академіка Заболотного, 142 – пошкоджений вантажний автомобіль. Рух тролейбусів № 11 організовано до Кібернетичного центру.

        Також тимчасова затримка руху на маршрутах:

        • ст. м. "Лукʼянівська" – затримка руху тролейбусів №№ 23, 28, 31. Рух перекрито поліцією;
          • вул. Миколи Василенка – в напрямку просп. Відрадного пошкоджена контактна мережа. Затримка руху трамваїв № 15.

            "Дякуємо пасажирам за розуміння та просимо враховувати тимчасові зміни під час планування маршруту", - зазначили у КМДА.

            Нагадаємо

            Київ у ніч на четвер, 10 липня, зазнав масованої ворожої атаки. Двоє людей загинули. Ураження зафіксовані в шести районах столиці, під удари потрапили житлові будинки, гаражі та нежитлові споруди. У місті спалахнуло декілька пожеж.

            Кияни транслювали у соцмережі роботу ППО під час нічної атаки "Шахедів"10.07.25, 04:55 • 2104 перегляди

            Вадим Хлюдзинський

            Вадим Хлюдзинський

            СуспільствоКиїв
            Київська міська державна адміністрація
            Віталій Кличко
            Київ
            Tesla
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