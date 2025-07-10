Кількість постраждалих у Києві зросла до 14 осіб, у місті змінено рух транспорту

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на четвер, 10 липня, збільшилася до 14 людей. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує УНН.

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За його словами, девʼятьох із постраждалих медики госпіталізували.

Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно - уточнив Кличко.

Тим часом у звʼязку з нічним обстрілом столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений, повідомили у КМДА:

ст. м. "Берестейська" – в напрямку вул. Чорнобильської пошкоджена контактна мережа. Тролейбуси №№ 4, 5, 7, курсують до ст. м. "Нивки";

вул. Січових Стрільців – на перетині з вул. Вʼячеслава Чорновола пошкоджена контактна мережа. Тролейбуси №№ 6, 18, 33 курсують до ст. м. "Почайна", № 16 – до вул. Оранжерейної. Рух тролейбусів №№ 19, 35 організовано вул. Олени Теліги, вул. Вадима Гетьмана, Чоколівський бульв. – далі за власними маршрутами;

вул. Академіка Заболотного, 142 – пошкоджений вантажний автомобіль. Рух тролейбусів № 11 організовано до Кібернетичного центру.

Також тимчасова затримка руху на маршрутах:

ст. м. "Лукʼянівська" – затримка руху тролейбусів №№ 23, 28, 31. Рух перекрито поліцією;

вул. Миколи Василенка – в напрямку просп. Відрадного пошкоджена контактна мережа. Затримка руху трамваїв № 15.

"Дякуємо пасажирам за розуміння та просимо враховувати тимчасові зміни під час планування маршруту", - зазначили у КМДА.

Нагадаємо

Київ у ніч на четвер, 10 липня, зазнав масованої ворожої атаки. Двоє людей загинули. Ураження зафіксовані в шести районах столиці, під удари потрапили житлові будинки, гаражі та нежитлові споруди. У місті спалахнуло декілька пожеж.

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