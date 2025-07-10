Атака рф на Київ: 16 постраждалих, знищено амбулаторію
Київ • УНН
Шістнадцять осіб постраждали внаслідок масованої атаки у Києві, десять з них госпіталізовано. У Подільському районі повністю знищено амбулаторію Центру первинної медико-санітарної допомоги №1.
Кількість постраждалих внаслідок нічної масованої атаки рф на Київ зросла до 16, знищено медичний заклад, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
Наразі вже 16 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 10 із них медики госпіталізували
Іншим, з його слів, надали допомогу на місці або амбулаторно.
"У Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги №1", - повідомив Кличко.
Нагадаємо
Раніше було відомо про 14 постраждалих через атаку рф на Київ.
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