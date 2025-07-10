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Атака рф на Київ: 16 постраждалих, знищено амбулаторію

Київ • УНН

 • 3109 перегляди

Шістнадцять осіб постраждали внаслідок масованої атаки у Києві, десять з них госпіталізовано. У Подільському районі повністю знищено амбулаторію Центру первинної медико-санітарної допомоги №1.

Атака рф на Київ: 16 постраждалих, знищено амбулаторію

Кількість постраждалих внаслідок нічної масованої атаки рф на Київ зросла до 16, знищено медичний заклад, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Наразі вже 16 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 10 із них медики госпіталізували

- написав Кличко.

Іншим, з його слів, надали допомогу на місці або амбулаторно.

"У Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги №1", - повідомив Кличко.

Нагадаємо

Раніше було відомо про 14 постраждалих через атаку рф на Київ.

Кількість постраждалих у Києві зросла до 14 осіб, у місті змінено рух транспорту10.07.25, 07:39 • 1339 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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