Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки

Однією з двох жертв атаки рф на Київ уночі стала поліцейська, повідомили у ГУНП у столиці, показавши наслідки, пише УНН.

Внаслідок ворожої атаки на Київ загинуло двоє людей, серед них поліцейська - повідомили у поліції.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram уточнив, що загинули дві жінки в Подільському районі: 68-річна жителька столиці, 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

"У Подільському районі уламки влучили у гуртожиток, загинуло дві жінки - 68-річна місцева мешканка та 22-річна поліцейська, співробітниця управління поліції у метрополітені", - також вказали у поліції.

Атака рф на Київ: 16 постраждалих, знищено амбулаторію

Армія росії атакувала столицю ракетами та БпЛА.

Станом на 8:20 зафіксовані руйнування та падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Соломʼянському та Шевченківському районах.

"У 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура", - зазначив Клименко.

За даними поліції, пошкоджені житлові будинки, гуртожитки, СТО, гаражний кооператив, транспортні засоби, приміщення торгівельного центру, дорожнє полотно та трамвайні колії.