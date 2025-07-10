Зеленський відреагував на нічну атаку рф близько 400 дронами та 18 ракетами: говоритиме про ППО на "коаліції охочих"
Київ • УНН
Президент Зеленський відреагував на масовану нічну атаку рф, що тривала майже 10 годин, із застосуванням 400 дронів та 18 ракет. Він наголосив на потребі санкцій та ППО, а також повідомив про двох загиблих та 16 поранених у Києві.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф близько 400 дронами та 18 ракетами, назвавши це очевидним нарощуванням терору росією, і наголосив на потребі санкцій та ППО, і що про останнє говоритиме сьогодні на "коаліції охочих", пише УНН.
Цієї ночі росія завдала масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин. Вісімнадцять ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – "шахеди". Головна ціль атаки – Київ та область
Також, з його слів, під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області. "На жаль, відомо про двох загиблих людей у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз відомо про 16 поранених", - вказав Президент.
"Це очевидне нарощування терору росією: щоночі сотні "шахедів", постійні удари, масовані атаки проти українських міст. Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій", - вказав Президент.
Сьогодні говоритиму з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України. Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати
Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки10.07.25, 08:46 • 2926 переглядiв