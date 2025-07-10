Зеленський відреагував на нічну атаку рф близько 400 дронами та 18 ракетами: говоритиме про ППО на "коаліції охочих"

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки
05:46 • 2923 перегляди
Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки
05:30 • 11437 перегляди
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит
Ексклюзив
05:21 • 7991 перегляди
Конференція з відбудови України в Римі: на яку допомогу варто очікувати і яких сум потребує наша держава
9 липня, 18:25 • 36984 перегляди
Постачання зброї до України та посилення санкцій: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Келлогом
9 липня, 14:59 • 120229 перегляди
Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах
Ексклюзив
9 липня, 13:32 • 73948 перегляди
"Некоректно у військовий час": політолог розкритикував АРМА через купівлю авто за майже 3 млн грн
9 липня, 13:09 • 81020 перегляди
Інфляція в Україні сповільнилася до 14,3%. Фрукти подорожчали, овочі - подешевшали
Ексклюзив
9 липня, 12:49 • 109256 перегляди
Замість всебічної перевірки - фрагментарні пазли: як звичайні закупівлі авіаційного підприємства перетворилися на підставу для звинувачень
Ексклюзив
9 липня, 11:55 • 60490 перегляди
Юрист про відбір очільника БЕБ: проведення конкурсів не вирішило завдання створення прозорої системи
9 липня, 09:54 • 122339 перегляди
Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
78%
741мм
Популярнi новини
Нічні вибухи у Києві: ворог поцілив у житлову будівлю9 липня, 23:02 • 12694 перегляди
Київ зазнав масованої атаки: влучання у житлові будинки та пожежі, є поранені9 липня, 23:43 • 27319 перегляди
США відновили постачання зброї Україні - АР10 липня, 00:09 • 20765 перегляди
Кількість постраждалих у Києві зросла до 7 осіб01:26 • 9502 перегляди
Атака рф на Київ: 16 постраждалих, знищено амбулаторію05:10 • 7711 перегляди
Публікації
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит 05:30 • 11424 перегляди
Defence City: хто отримає пільги, а хто – може опинитись за бортом9 липня, 17:25 • 45113 перегляди
В Україні активізувалась боротьба з корупцією: чому головну роль відіграють СБУ, ДБР, БЕБ, Нацпол і прокуратура, а не НАБУ9 липня, 17:01 • 51675 перегляди
"Ціни на ліки не впали, аптеки в мінусі": Сердюк пояснив наслідки скасування маркетингових договорів9 липня, 16:16 • 58489 перегляди
Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах9 липня, 14:59 • 120216 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Вадим Філашкін
Прокудін Олександр Сергійович
Залужний Валерій Федорович
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Київська область
Одеська область
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 128905 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 259270 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 439469 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 268987 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 377917 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Starlink
ФАБ-250

Зеленський відреагував на нічну атаку рф близько 400 дронами та 18 ракетами: говоритиме про ППО на "коаліції охочих"

Київ • УНН

 • 163 перегляди

Президент Зеленський відреагував на масовану нічну атаку рф, що тривала майже 10 годин, із застосуванням 400 дронів та 18 ракет. Він наголосив на потребі санкцій та ППО, а також повідомив про двох загиблих та 16 поранених у Києві.

Зеленський відреагував на нічну атаку рф близько 400 дронами та 18 ракетами: говоритиме про ППО на "коаліції охочих"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф близько 400 дронами та 18 ракетами, назвавши це очевидним нарощуванням терору росією, і наголосив на потребі санкцій та ППО, і що про останнє говоритиме сьогодні на "коаліції охочих", пише УНН.

Цієї ночі росія завдала масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин. Вісімнадцять ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – "шахеди". Головна ціль атаки – Київ та область

- написав Зеленський у соцмережах.

Також, з його слів, під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області. "На жаль, відомо про двох загиблих людей у Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз відомо про 16 поранених", - вказав Президент.

"Це очевидне нарощування терору росією: щоночі сотні "шахедів", постійні удари, масовані атаки проти українських міст. Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій", - вказав Президент.

Сьогодні говоритиму з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України. Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати

- наголосив Зеленський.

Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки10.07.25, 08:46 • 2926 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Сумська область
Кіровоградська область
Харківська область
Полтавська область
Чернігівська область
Шахед-136
Володимир Зеленський
Україна
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9