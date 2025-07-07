Зеленский и Стармер обсудили ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней, передает УНН.

Говорил с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Скоординировали нашу совместную дипломатическую работу и обсудили ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней. Работаем над тем, чтобы решения были максимально сильными - сообщил Зеленский.

По его словам, Стармер выразил соболезнования по поводу недавних российских массированных обстрелов.

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Поблагодарил его за поддержку наших людей. Говорили о дополнительном финансировании уже в этом месяце для нашего внутреннего производства дронов, прежде всего перехватчиков - добавил Президент Украины.

Кроме того, лидеры договорились работать над тем, чтобы усилить также другие форматы сотрудничества с ключевыми партнерами, в частности "Рамштайн".

Защиты жизни должно быть больше - резюмировал Зеленский.

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