Зеленский и Стармер обсудили ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер скоординировали дипломатическую работу. Они обсудили ожидания от встречи коалиции желающих в Риме и дополнительное финансирование для производства дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней, передает УНН.
Говорил с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Скоординировали нашу совместную дипломатическую работу и обсудили ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней. Работаем над тем, чтобы решения были максимально сильными
По его словам, Стармер выразил соболезнования по поводу недавних российских массированных обстрелов.
Великобритания созывает «коалицию желающих», Зеленский присоединится – Politico04.07.25, 15:02 • 39221 просмотр
Поблагодарил его за поддержку наших людей. Говорили о дополнительном финансировании уже в этом месяце для нашего внутреннего производства дронов, прежде всего перехватчиков
Кроме того, лидеры договорились работать над тем, чтобы усилить также другие форматы сотрудничества с ключевыми партнерами, в частности "Рамштайн".
Защиты жизни должно быть больше
Украина и Великобритания запускают новую инициативу совместного производства дронов24.06.25, 10:40 • 2784 просмотра