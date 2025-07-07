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Зеленский и Стармер обсудили ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер скоординировали дипломатическую работу. Они обсудили ожидания от встречи коалиции желающих в Риме и дополнительное финансирование для производства дронов.

Зеленский и Стармер обсудили ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней, передает УНН.

Говорил с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Скоординировали нашу совместную дипломатическую работу и обсудили ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней. Работаем над тем, чтобы решения были максимально сильными

- сообщил Зеленский.

По его словам, Стармер выразил соболезнования по поводу недавних российских массированных обстрелов.

Великобритания созывает «коалицию желающих», Зеленский присоединится – Politico04.07.25, 15:02 • 39221 просмотр

Поблагодарил его за поддержку наших людей. Говорили о дополнительном финансировании уже в этом месяце для нашего внутреннего производства дронов, прежде всего перехватчиков

- добавил Президент Украины.

Кроме того, лидеры договорились работать над тем, чтобы усилить также другие форматы сотрудничества с ключевыми партнерами, в частности "Рамштайн".

Защиты жизни должно быть больше

- резюмировал Зеленский.

Украина и Великобритания запускают новую инициативу совместного производства дронов24.06.25, 10:40 • 2784 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Кир Стармер
Авиабаза Рамштайн
Рим
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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