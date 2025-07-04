Великобритания созывает «коалицию желающих», Зеленский присоединится – Politico

На следующей неделе в четверг на полях саммита в Великобритании состоится встреча "коалиции желающих" – свободного партнерства западных стран, которые обещают поддержку Украине. По словам чиновника из Елисейского дворца в Париже, некоторые лидеры, в частности украинский президент Владимир Зеленский, присоединятся к встрече дистанционно из Рима, где украинский глава государства участвует в конференции, посвященной поддержке Киева, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Состоится саммит коалиции желающих во главе с президентом Франции и премьер-министром Великобритании... На повестке дня вопросы, как поддерживать Украину в боеспособности, как усилить давление на россию и как продолжать работу над следующими шагами - сказал изданию чиновник на правах анонимности.

Детали

Офис премьер-министра на Даунинг-стрит не сразу ответил на запрос о комментарии. На этом этапе непонятно, какие лидеры коалиции, включающей более тридцати стран, поедут в Британию.

Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер присоединятся к переговорам из штаб-квартиры в Нортвуде, где расположено Морское командование НАТО.

Коалицию желающих возглавляют Франция и Великобритания. Цель объединения - предоставить гарантии безопасности Украине в случае прекращения огня между Украиной и россией. Ее участники не собирались с марта из-за разногласий относительно любого военного средства поддержки США и необходимости поддержки Вашингтоном возможного развертывания войск поддержки в Украине.

Поскольку президент США Дональд Трамп не смог привлечь москву к переговорам о прекращении огня, диалог между европейцами сосредоточился на потребностях Украины, поскольку Россия усиливает свои воздушные атаки, обстреливая Киев и другие города.

Тем временем Пентагон приостановил поставки обещанных ракет ПВО в Украину из-за опасений, что арсеналы оружия США слишком уменьшились. Украинские чиновники предупреждают, что замораживание помощи только поощрит россию.

Упомянутый выше чиновник из Елисейского дворца отрицал любое изменение приоритетов коалиции, которая с самого начала сосредоточивалась на военных потребностях Украины.

Дополнение

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина защищает безопасность Европы, поэтому партнеры по НАТО продолжат ее поддержку. По его словам, значительное укрепление НАТО является сильным результатом для Украины.