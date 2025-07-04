Велика Британія скликає "коаліцію охочих", Зеленський приєднається - Politico

Наступного тижня у четвер у полях саміту у Великій Британії відбудеться зустріч "коаліції охочих" – вільного партнерства західних країн, які обіцяють підтримку Україні. За словами чиновника з Єлисейського палацу в Парижі, деякі лідери, зокрема український президент Володимир Зеленський, приєднаються до зустрічі дистанційно з Риму, де український глава держави бере участь у конференції, присвяченій підтримці Києва, пише УНН з посиланням на Politico.

Відбудеться саміт коаліції охочих на чолі з президентом Франції та прем'єр-міністром Великої Британі... На порядку денному питання, як підтримувати Україну у боєздатності, як посилити тиск на росію та як продовжувати роботу над наступними кроками - сказав виданню посадовець на правах анонімності.

Деталі

Офіс прем’єр-міністра на Даунінг-стріт не одразу відповів на запит про коментар. На цьому етапі незрозуміло, які лідери коаліції, що включає понад тридцять країн, поїдуть до Британії.

Президент Франції Еммануель Макрон та британський прем'єр Кір Стармер приєднаються до переговорів зі штаб-квартири в Нортвуді, де розташоване Морське командування НАТО.

Коаліцію охочих очолюють Франція та Велика Британія. Мета об'єднаня - надати гарантії безпеки Україні у разі припинення вогню між Україною та росією. Її учасники не збиралися з березня через розбіжності щодо будь-якого військового засобу підтримки США та необхідності підтримки Вашингтоном можливого розгортання військ підтримки в Україні.

Оскільки президент США Дональд Трамп не зміг залучити москву до переговорів про припинення вогню, діалог між європейцями зосередилася на потребах України, оскільки росія посилює свої повітряні атаки, обстрілюючи Київ та інші міста.

Тим часом Пентагон призупинив поставки обіцяних ракет ППО до України через побоювання, що арсенали зброї США занадто зменшилися. Українські чиновники попереджають, що заморожування допомоги лише заохочуватиме росію.

Згаданий вище чиновник з Єлисейського палацу заперечив будь-яку зміну пріоритетів коаліції, яка з самого початку зосереджувалася на військових потребах України.

Доповнення

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна захищає безпеку Європи, тому партнери з НАТО продовжать її підтримку. За його словами, значне зміцнення НАТО є сильним результатом для України.