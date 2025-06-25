Зміцнення НАТО матиме позитивні наслідки для України - Мерц

Україна у війні з росією захищає не лише свою країну, вона також захищає безпеку Європи. Тому партнери Києва з блоку НАТО продовжать підтримку України, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками саміту НАТО у соцмережі Х, передає УНН.

Президент Володимир Зеленський може розраховувати на нас і НАТО. Те, що ми сьогодні значно зміцнюємо НАТО, є сильним і позитивним результатом для України. - написав Мерц.

Доповнення

Після саміту учасників Північноатлантичного Альянсу в Гаазі, генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про рішення підвищити витрати країн-членів Альянсу на оборону до 5% ВВП. З цієї суми 3,5% буде спрямовано на фінансування військ та необхідного обладнання, а 1,5% – на підтримку інвестицій у безпеку.

Раніше сьогодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що "Коаліція охочих" для підтримки України проведе подальші переговори щодо координації "найближчими днями".

НАТО буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в Альянсі - Рютте