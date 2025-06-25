Країни НАТО погодилися збільшити витрати на оборону до 5% - Рютте
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про рішення підняти витрати країн-членів Альянсу на оборону до 5% ВВП. З цієї суми 3,5% буде спрямовано на фінансування військ та необхідного обладнання, а 1,5% – на підтримку інвестицій у безпеку.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що країни-члени Альянсу піднімуть витрати на оборону до 5%. Це необхідно зробити перед новими загрозами безпеці, заявив Рютте під час брифінгу на саміті НАТО в Гаазі, повідомляє УНН.
Деталі
Союзники домовилися інвестували 5% ВВП своїх націй в оборону. Це важливий внесок у відповідь на нові загрози нашій безпеці
Генсек НАТО наголосив, що 3,5% підуть на фінансування військ країн-членів НАТО, а також усього необхідного їм обладнання.
Це включає принаймні 3,5% ВВП, який є важливою віхою на шляху до покращення, оскільки раніше це було 2%". 3,5% - це щоб фінансувати наших військових та обладнання, яке їм необхідне: ППО, дрони, боєприпаси, танки
Він також пояснив, що 1,5% підуть на підтримку інвестицій в оборону і безпеку.
1,5% підуть на інвестиції, які підтримують нашу оборону і безпеку. Це все забезпечить, щоб ми могли ефективно стримувати агресора
Нагадаємо
ЗМІ повідомляли, що союзники по НАТО домовилися збільшити витрати на оборону. До 2035 року планується досягти 5% ВВП.