Країни НАТО погодилися збільшити витрати на оборону до 5% - Рютте

$41.790.08
48.510.49
ukenru
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом: охопили всі дійсно значимі питання
13:56 • 1744 перегляди
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом: охопили всі дійсно значимі питання
13:08 • 11076 перегляди
НАТО буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в Альянсі - Рютте
12:15 • 22211 перегляди
В Україні хочуть збільшити видатки на оборону на понад 400 млрд грн: уряд схвалив законопроєкт
Ексклюзив
10:31 • 35463 перегляди
Передумали в останній момент: у податковому комітеті Ради немає спільної позиції щодо законопроєкту про діяльність Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
08:45 • 54001 перегляди
У Мінсоцполітики пояснили, чому вирішити проблеми на ринку праці швидкою імміграцією не вийде, та що ще необхідно
24 червня, 17:47 • 72320 перегляди
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
Ексклюзив
24 червня, 17:30 • 103745 перегляди
Слушно і виправдано: у Раді підтримали ініціативу Кравченка скасувати добір прокурорів через кадровий резерв
24 червня, 12:48 • 100639 перегляди
рф планує нові військові операції на території НАТО – Зеленський
Ексклюзив
24 червня, 09:02 • 114687 перегляди
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
Ексклюзив
24 червня, 08:07 • 121270 перегляди
Ремонт авіаційної техніки гальмується через бюрократію: експерти закликають спростити сертифікацію та оновити підходи до документації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.8м/с
42%
748мм
Популярнi новини
На Одещині вночі ворог атакував інфраструктуру: що відомо25 червня, 07:18 • 61195 перегляди
Корупція в Мінрегіоні: суд переніс обрання запобіжного заходу Чернишову на завтра25 червня, 08:15 • 50959 перегляди
"Обговоримо очевидне": Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО08:58 • 52139 перегляди
Переговори росії та України: кремль готовий до визначення нового раунду09:53 • 69024 перегляди
Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо 10:16 • 63976 перегляди
Публікації
Претендент на “Гулівер” не зміг спростувати громадянство рф: “Алакор Сіті” прикривається канадським паспортом13:29 • 12948 перегляди
Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо 10:16 • 64187 перегляди
Двічі на одні граблі: власник компанії з громадянством рф вдруге намагається отримати в управління столичний “Гулівер”24 червня, 15:24 • 118728 перегляди
Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко24 червня, 12:11 • 160472 перегляди
Гетманцев в четвер спробує проштовхнути законопроєкт, який може зруйнувати систему захисту вкладників 24 червня, 11:50 • 163581 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Чернишов Олексій Михайлович
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Гаага
Іран
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста24 червня, 18:18 • 43034 перегляди
Ембер Герд повертається до акторської майстерності після скандалу з Деппом 24 червня, 14:38 • 50539 перегляди
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"24 червня, 11:51 • 63132 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 136935 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 213474 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Х-101
Х-59
Калібр (ракета)
Falcon 9

Країни НАТО погодилися збільшити витрати на оборону до 5% - Рютте

Київ • УНН

 • 906 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про рішення підняти витрати країн-членів Альянсу на оборону до 5% ВВП. З цієї суми 3,5% буде спрямовано на фінансування військ та необхідного обладнання, а 1,5% – на підтримку інвестицій у безпеку.

Країни НАТО погодилися збільшити витрати на оборону до 5% - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що країни-члени Альянсу піднімуть витрати на оборону до 5%. Це необхідно зробити перед новими загрозами безпеці, заявив Рютте під час брифінгу на саміті НАТО в Гаазі, повідомляє УНН.

Деталі

Союзники домовилися інвестували 5% ВВП своїх націй в оборону. Це важливий внесок у відповідь на нові загрози нашій безпеці

- повідомив Рютте.

Генсек НАТО наголосив, що 3,5% підуть на фінансування військ країн-членів НАТО, а також усього необхідного їм обладнання.

Це включає принаймні 3,5% ВВП, який є важливою віхою на шляху до покращення, оскільки раніше це було 2%". 3,5% - це щоб фінансувати наших військових та обладнання, яке їм необхідне: ППО, дрони, боєприпаси, танки

- повідомив Рютте.

Він також пояснив, що 1,5% підуть на підтримку інвестицій в оборону і безпеку.

1,5% підуть на інвестиції, які підтримують нашу оборону і безпеку. Це все забезпечить, щоб ми могли ефективно стримувати агресора

 - зазначив генсек НАТО.

Нагадаємо

ЗМІ повідомляли, що союзники по НАТО домовилися збільшити витрати на оборону. До 2035 року планується досягти 5% ВВП.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Протиповітряна оборона
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Безпілотний літальний апарат
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9