НАТО досягло угоди щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП - ЗМІ
Київ • УНН
Союзники по НАТО домовилися збільшити витрати на оборону. До 2035 року планується досягти 5% ВВП.
Союзники по НАТО, які зібралися на саміт в Гаазі, домовились збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року, повідомило dpa, пише УНН.
Деталі
"Союзники по НАТО домовилися збільшити витрати на оборону до 5% валового внутрішнього продукту (ВВП) до 2035 року", - стало відомо dpa.
"Щойно узгоджено декларацію саміту НАТО. Витрати на оборону до 2035 року становитимуть 5% ВВП", - написав також редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X.
Доповнення
Раніше The Telegraph повідомило, що союзники по НАТО погодилися пом'якшити критику росії в заяві, яка має бути підписана лідерами.