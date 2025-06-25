НАТО досягло угоди щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП - ЗМІ

Союзники по НАТО, які зібралися на саміт в Гаазі, домовились збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року, повідомило dpa, пише УНН.

Деталі

"Союзники по НАТО домовилися збільшити витрати на оборону до 5% валового внутрішнього продукту (ВВП) до 2035 року", - стало відомо dpa.

"Щойно узгоджено декларацію саміту НАТО. Витрати на оборону до 2035 року становитимуть 5% ВВП", - написав також редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X.

Доповнення

Раніше The Telegraph повідомило, що союзники по НАТО погодилися пом'якшити критику росії в заяві, яка має бути підписана лідерами.

