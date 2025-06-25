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Страны НАТО согласились увеличить расходы на оборону до 5% - Рютте

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о решении поднять расходы стран-членов Альянса на оборону до 5% ВВП. Из этой суммы 3,5% будет направлено на финансирование войск и необходимого оборудования, а 1,5% – на поддержку инвестиций в безопасность.

Страны НАТО согласились увеличить расходы на оборону до 5% - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что страны-члены Альянса поднимут расходы на оборону до 5%. Это необходимо сделать перед новыми угрозами безопасности, заявил Рютте во время брифинга на саммите НАТО в Гааге, сообщает УНН.

Детали

Союзники договорились инвестировать 5% ВВП своих наций в оборону. Это важный вклад в ответ на новые угрозы нашей безопасности

- сообщил Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что 3,5% пойдут на финансирование войск стран-членов НАТО, а также всего необходимого им оборудования.

Это включает по крайней мере 3,5% ВВП, что является важной вехой на пути к улучшению, поскольку ранее это было 2%". 3,5% - это чтобы финансировать наших военных и оборудование, которое им необходимо: ПВО, дроны, боеприпасы, танки

- сообщил Рютте.

Он также пояснил, что 1,5% пойдут на поддержку инвестиций в оборону и безопасность.

1,5% пойдут на инвестиции, которые поддерживают нашу оборону и безопасность. Это все обеспечит, чтобы мы могли эффективно сдерживать агрессора

 - отметил генсек НАТО.

Напомним

СМИ сообщали, что союзники по НАТО договорились увеличить расходы на оборону. К 2035 году планируется достичь 5% ВВП.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Зенитная война
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Беспилотный летательный аппарат
Tesla
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