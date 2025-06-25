Укрепление НАТО будет иметь положительные последствия для Украины – Мерц

Украина в войне с россией защищает не только свою страну, она также защищает безопасность Европы. Поэтому партнеры Киева из блока НАТО продолжат поддержку Украины, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам саммита НАТО в соцсети Х, передает УНН.

Президент Владимир Зеленский может рассчитывать на нас и НАТО. То, что мы сегодня значительно укрепляем НАТО, является сильным и позитивным результатом для Украины. - написал Мерц.

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После саммита участников Североатлантического Альянса в Гааге, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о решении повысить расходы стран-членов Альянса на оборону до 5% ВВП. Из этой суммы 3,5% будет направлено на финансирование войск и необходимого оборудования, а 1,5% – на поддержку инвестиций в безопасность.

Ранее сегодня канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что "Коалиция желающих" для поддержки Украины проведет дальнейшие переговоры по координации "в ближайшие дни".

НАТО будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в Альянсе - Рютте