Укрепление НАТО будет иметь положительные последствия для Украины – Мерц
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина защищает безопасность Европы, поэтому партнеры из НАТО продолжат ее поддержку. По его словам, значительное укрепление НАТО является сильным результатом для Украины.
Украина в войне с россией защищает не только свою страну, она также защищает безопасность Европы. Поэтому партнеры Киева из блока НАТО продолжат поддержку Украины, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам саммита НАТО в соцсети Х, передает УНН.
Президент Владимир Зеленский может рассчитывать на нас и НАТО. То, что мы сегодня значительно укрепляем НАТО, является сильным и позитивным результатом для Украины.
Дополнение
После саммита участников Североатлантического Альянса в Гааге, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о решении повысить расходы стран-членов Альянса на оборону до 5% ВВП. Из этой суммы 3,5% будет направлено на финансирование войск и необходимого оборудования, а 1,5% – на поддержку инвестиций в безопасность.
Ранее сегодня канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что "Коалиция желающих" для поддержки Украины проведет дальнейшие переговоры по координации "в ближайшие дни".
НАТО будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в Альянсе - Рютте25.06.25, 16:08 • 43738 просмотров