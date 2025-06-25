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Укрепление НАТО будет иметь положительные последствия для Украины – Мерц

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина защищает безопасность Европы, поэтому партнеры из НАТО продолжат ее поддержку. По его словам, значительное укрепление НАТО является сильным результатом для Украины.

Укрепление НАТО будет иметь положительные последствия для Украины – Мерц

Украина в войне с россией защищает не только свою страну, она также защищает безопасность Европы. Поэтому партнеры Киева из блока НАТО продолжат поддержку Украины, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам саммита НАТО в соцсети Х, передает УНН.

Президент Владимир Зеленский может рассчитывать на нас и НАТО. То, что мы сегодня значительно укрепляем НАТО, является сильным и позитивным результатом для Украины.

- написал Мерц.

Дополнение

После саммита участников Североатлантического Альянса в Гааге, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о решении повысить расходы стран-членов Альянса на оборону до 5% ВВП. Из этой суммы 3,5% будет направлено на финансирование войск и необходимого оборудования, а 1,5% – на поддержку инвестиций в безопасность.

Ранее сегодня канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что "Коалиция желающих" для поддержки Украины проведет дальнейшие переговоры по координации "в ближайшие дни".

НАТО будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в Альянсе - Рютте25.06.25, 16:08 • 43738 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
НАТО
Фридрих Мерц
Европа
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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