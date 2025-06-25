Мерц анонсував нові переговори "коаліції охочих" для підтримки України

"Коаліція охочих" для підтримки України проведе подальші переговори щодо координації "найближчими днями", заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками саміту НАТО, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Мерц повідомив, що "коаліція охочих" – група країн, які бажають більш тісно залучитися до підтримки України – "найближчими днями" проведе відеодзвінок для координації своїх дій.

Канцлер ФРН також заявив, що Трамп "дуже чітко заявив… про свою відданість статті 5 НАТО", і підтвердив, що зустрічався з президентом США на полях саміту, зокрема, щоб лобіювати запровадження додаткових санкцій проти росії.

Доповнення

На саміті НАТО союзники погодили збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2035 року. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який мав зауваження раніше щодо такої цілі, заявив, що його країна виконає нові цільові показники щодо спроможностей, узгоджені членами НАТО на саміті в Гаазі в середу, але вважає поточні витрати на оборону у 2% ВВП "достатніми, реалістичними та сумісними з державою загального добробуту", повідомляє Reuters.

Щодо Іспанії Мерц заявив, що "міг би уявити собі інше рішення", але додав, що "все гаразд, поки Іспанія досягає своїх цілей щодо НАТО", повідомляє Reuters.