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Мерц анонсировал новые переговоры "коалиции желающих" для поддержки Украины

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что "коалиция желающих" продолжит переговоры по координации поддержки Украины в ближайшие дни. Заявления были сделаны по итогам саммита НАТО, где также обсуждалось увеличение расходов на оборону до 5% ВВП.

Мерц анонсировал новые переговоры "коалиции желающих" для поддержки Украины

"Коалиция желающих" для поддержки Украины проведет дальнейшие переговоры по координации "в ближайшие дни", заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам саммита НАТО, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Мерц сообщил, что "коалиция желающих" – группа стран, желающих более тесно вовлечься в поддержку Украины – "в ближайшие дни" проведет видеозвонок для координации своих действий.

Канцлер ФРГ также заявил, что Трамп "очень четко заявил… о своей приверженности статье 5 НАТО", и подтвердил, что встречался с президентом США на полях саммита, в частности, чтобы лоббировать введение им дополнительных санкций против россии.

Дополнение

На саммите НАТО союзники согласовали увеличение расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Премьер-министр Испании Педро Санчес, у которого были замечания ранее относительно такой цели, заявил, что его страна выполнит новые целевые показатели по возможностям, согласованные членами НАТО на саммите в Гааге в среду, но считает текущие расходы на оборону в 2% ВВП "достаточными, реалистичными и совместимыми с государством всеобщего благосостояния", сообщает Reuters.

Относительно Испании Мерц заявил, что "мог бы представить себе другое решение", но добавил, что "все в порядке, пока Испания достигает своих целей по НАТО", сообщает Reuters.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Хранитель
Reuters
НАТО
Гаага
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Испания
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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