НАТО будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в Альянсе - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Альянс будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в НАТО. Об этом он сообщил во время брифинга на саммите НАТО в Гааге, сообщает УНН.

Мы стоим с Украиной в ее стремлении к миру и будем поддерживать на ее необратимом пути к членству в НАТО - сообщил Рютте.

Он также добавил, что НАТО будет прочно стоять на ногах в партнерстве с Украиной и напомнил, что в этом году будет предоставлено 35 млрд евро помощи.

Альянс будет прочно стоять на ногах, но вместе в партнерстве с Украиной. Наше сообщение лидеру Украины и его народу: мы будем продолжать поддерживать Украину, включая 35 млрд евро, которые обещаны на этот год. Мы будем продолжать помогать Украине, чтобы обеспечить длительный мир в будущем - подытожил Рютте.

Дополнение

Bloomberg сообщает, что президент США Дональд Трамп заявил на закрытом заседании с коллегами-лидерами НАТО, что необходимо что-то делать с Украиной, поскольку ситуация там "совсем вышла из-под контроля".

Этот комментарий от американского лидера прозвучал на фоне "явного отсутствия энтузиазма по поводу встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским", пересказывает источник издания.

Также СМИ писали, что союзники по НАТО согласились смягчить критику россии в заявлении, которое должно быть подписано лидерами, согласно утечке.