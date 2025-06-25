Трамп на полях саміту НАТО: необхідно щось робити з Україною, оскільки "ситуація там зовсім вийшла з-під контролю"

Президент США Дональд Трамп заявив на закритому засіданні з колегами-лідерами НАТО, що необхідно щось робити з Україною, оскільки ситуація там "зовсім вийшла з-під контролю". Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнане з розмовою джерело, передає УНН.

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Цей коментар від американського лідера прозвучав на тлі "явної відсутності ентузіазму з приводу зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським", переказує джерело видання.

Хоча людина, яка цитувала Трампа, не стала вдаватися у подробиці, цей коментар був розцінений як позитивний знак взаємодії з Україною з боку президента США.

Нагадаємо

Як повідомляють ЗМІ, лідери НАТО за результатами саміту в Гаазі зобов'язалися підтримувати Україну у війні проти росії. Україна отримує зобов'язання щодо довгострокової підтримки, при цьому альянс наголошує, що "її безпека сприяє колективній безпеці заходу".

НАТО пом'якшує критику росії у підсумковій заяві саміту - ЗМІ