ЗМІ: лідери НАТО зобов'язуються підтримувати Україну у підсумковій заяві саміту

Лідери НАТО зобов'язуються підтримувати Україну у підсумковій заяві саміту у Гаазі, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Документ, як повідомляється, містить рядок, який обіцяє подальшу підтримку Україні та зазначає, що її "безпека сприяє нашій", але не містить прямого засудження росії.

Однак, як вказано, він містить окремий рядок про "довгострокову загрозу, яку росія становить для євроатлантичної безпеки".

Доповнення

Раніше The Telegraph повідомило, що союзники по НАТО погодилися пом'якшити критику росії в заяві, яка має бути підписана лідерами.

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