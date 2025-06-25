Трамп на полях саммита НАТО: необходимо что-то делать с Украиной, поскольку "ситуация там совсем вышла из-под контроля"

Президент США Дональд Трамп заявил на закрытом заседании с коллегами-лидерами НАТО, что необходимо что-то делать с Украиной, поскольку ситуация там "совсем вышла из-под контроля". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный с разговором источник, передает УНН.

Детали

Этот комментарий от американского лидера прозвучал на фоне "явного отсутствия энтузиазма по поводу встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским", пересказывает источник издания.

Хотя человек, цитировавший Трампа, не стал вдаваться в подробности, этот комментарий был расценен как позитивный знак взаимодействия с Украиной со стороны президента США.

Напомним

Как сообщают СМИ, лидеры НАТО по результатам саммита в Гааге обязались поддерживать Украину в войне против россии. Украина получает обязательства по долгосрочной поддержке, при этом альянс подчеркивает, что "ее безопасность способствует коллективной безопасности запада".

НАТО смягчает критику россии в итоговом заявлении саммита - СМИ