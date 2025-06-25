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Трамп на полях саммита НАТО: необходимо что-то делать с Украиной, поскольку "ситуация там совсем вышла из-под контроля"

Киев • УНН

 • 9758 просмотра

Президент США Дональд Трамп на закрытом заседании НАТО заявил о необходимости урегулирования ситуации с войной в Украине, которая "совсем вышла из-под контроля". Это было расценено как позитивный знак взаимодействия, хотя комментарий прозвучал на фоне отсутствия энтузиазма по поводу встречи с Зеленским.

Трамп на полях саммита НАТО: необходимо что-то делать с Украиной, поскольку "ситуация там совсем вышла из-под контроля"

Президент США Дональд Трамп заявил на закрытом заседании с коллегами-лидерами НАТО, что необходимо что-то делать с Украиной, поскольку ситуация там "совсем вышла из-под контроля". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный с разговором источник, передает УНН.

Детали

Этот комментарий от американского лидера прозвучал на фоне "явного отсутствия энтузиазма по поводу встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским", пересказывает источник издания.

Хотя человек, цитировавший Трампа, не стал вдаваться в подробности, этот комментарий был расценен как позитивный знак взаимодействия с Украиной со стороны президента США.

Напомним

Как сообщают СМИ, лидеры НАТО по результатам саммита в Гааге обязались поддерживать Украину в войне против россии. Украина получает обязательства по долгосрочной поддержке, при этом альянс подчеркивает, что "ее безопасность способствует коллективной безопасности запада".

НАТО смягчает критику россии в итоговом заявлении саммита - СМИ25.06.25, 15:19 • 1886 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Bloomberg L.P.
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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