НАТО буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в Альянсі - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що Альянс буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в НАТО. Про це він повідомив під час брифінгу на саміті НАТО в Гаазі, повідомляє УНН.

Ми стоїмо з Україною в її прагненні до миру і будемо підтримувати на її незворотньому шляху до членства в НАТО

Він також додав, що НАТО буде міцно стояти на ногах у партнерстві з Україною та нагадав, що в цьому році буде надано 35 млрд євро допомоги.

Альянс буде міцно стояти на ногах, але разом у партнерстві з Україною. Наше повідомлення лідеру України та його народу: ми продовжуватимемо підтримувати Україну включно з 35 млрд євро, які обіцяні на цей рік. Ми продовжуватимемо допомагати Україні, щоб забезпечити тривалий мир у майбутньому