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НАТО буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в Альянсі - Рютте

Київ • УНН

 • 10440 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив непохитну підтримку України на її шляху до членства в Альянсі. НАТО зобов'язується надати Україні 35 млрд євро допомоги цього року для забезпечення миру.

НАТО буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в Альянсі - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що Альянс буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в НАТО. Про це він повідомив під час брифінгу на саміті НАТО в Гаазі, повідомляє УНН.

Ми стоїмо з Україною в її прагненні до миру і будемо підтримувати на її незворотньому шляху до членства в НАТО 

- повідомив Рютте.

Він також додав, що НАТО буде міцно стояти на ногах у партнерстві з Україною та нагадав, що в цьому році буде надано 35 млрд євро допомоги.

Альянс буде міцно стояти на ногах, але разом у партнерстві з Україною. Наше повідомлення лідеру України та його народу: ми продовжуватимемо підтримувати Україну включно з 35 млрд євро, які обіцяні на цей рік. Ми продовжуватимемо допомагати Україні, щоб забезпечити тривалий мир у майбутньому 

- підсумував Рютте.

Доповнення

Bloomberg повідомляє, що президент США Дональд Трамп заявив на закритому засіданні з колегами-лідерами НАТО, що необхідно щось робити з Україною, оскільки ситуація там "зовсім вийшла з-під контролю".

Цей коментар від американського лідера прозвучав на тлі "явної відсутності ентузіазму з приводу зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським", переказує джерело видання.

Також ЗМІ писали, що союзники по НАТО погодилися пом'якшити критику росії в заяві, яка має бути підписана лідерами, згідно з витоком.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Україна
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