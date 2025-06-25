НАТО буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в Альянсі - Рютте
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив непохитну підтримку України на її шляху до членства в Альянсі. НАТО зобов'язується надати Україні 35 млрд євро допомоги цього року для забезпечення миру.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що Альянс буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в НАТО. Про це він повідомив під час брифінгу на саміті НАТО в Гаазі, повідомляє УНН.
Ми стоїмо з Україною в її прагненні до миру і будемо підтримувати на її незворотньому шляху до членства в НАТО
Він також додав, що НАТО буде міцно стояти на ногах у партнерстві з Україною та нагадав, що в цьому році буде надано 35 млрд євро допомоги.
Альянс буде міцно стояти на ногах, але разом у партнерстві з Україною. Наше повідомлення лідеру України та його народу: ми продовжуватимемо підтримувати Україну включно з 35 млрд євро, які обіцяні на цей рік. Ми продовжуватимемо допомагати Україні, щоб забезпечити тривалий мир у майбутньому
Доповнення
Bloomberg повідомляє, що президент США Дональд Трамп заявив на закритому засіданні з колегами-лідерами НАТО, що необхідно щось робити з Україною, оскільки ситуація там "зовсім вийшла з-під контролю".
Цей коментар від американського лідера прозвучав на тлі "явної відсутності ентузіазму з приводу зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським", переказує джерело видання.
Також ЗМІ писали, що союзники по НАТО погодилися пом'якшити критику росії в заяві, яка має бути підписана лідерами, згідно з витоком.