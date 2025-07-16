Зеленський: масштабних атак з боку росіян не було з моменту, як в Україні перебуває Кіт Келлог

Президент Володимир Зеленський звернув увагу, що поки спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог перебуває в Україні, не було сильних ворожих атак. Це свідчить про те, що кремль боїться американського президента, заявив Зеленський в інтерв’ю Newsmax, повідомляє УНН.

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"Келлог приїхав - і вже дві ночі поспіль не було сильних атак. Дуже цікавий приклад. Люди вже жартують: дайте йому український паспорт, і нехай живе у нас, тоді росіяни не бомбитимуть", - розповів Зеленський.

Глава держави додав, що таке затишшя свідчить про те, що російський диктатор володимир путін боїться очільника Білого дому.

"Це означає одне - путін боїться президента Трампа. Я в цьому впевнений", - підкреслив Зеленський.

Доповнення

У понеділок, 14 липня 2025 року спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув до України для обговорення оборони, безпеки, зброї, санкцій та захисту людей.

Головний рабин України Моше Асман передав спецпредставнику Кіту Келлогу подарунок для президента США Дональда Трампа. Подарунком стала картина Декларації незалежності США з портретом Трампа.