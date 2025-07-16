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Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
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Зеленський: масштабних атак з боку росіян не було з моменту, як в Україні перебуває Кіт Келлог

Київ • УНН

 • 1564 перегляди

Президент Зеленський заявив, що відсутність обстрілів під час візиту спецпредставника Трампа Кіта Келлога свідчить про страх кремля перед американським президентом. Келлог прибув до України 14 липня 2025 року для обговорення питань оборони та безпеки.

Зеленський: масштабних атак з боку росіян не було з моменту, як в Україні перебуває Кіт Келлог

Президент Володимир Зеленський звернув увагу, що поки спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог перебуває в Україні, не було сильних ворожих атак. Це свідчить про те, що кремль боїться американського президента, заявив Зеленський в інтерв’ю Newsmax, повідомляє УНН.

Деталі

"Келлог приїхав - і вже дві ночі поспіль не було сильних атак. Дуже цікавий приклад. Люди вже жартують: дайте йому український паспорт, і нехай живе у нас, тоді росіяни не бомбитимуть", - розповів Зеленський.

Глава держави додав, що таке затишшя свідчить про те, що російський диктатор володимир путін боїться очільника Білого дому.

"Це означає одне - путін боїться президента Трампа. Я в цьому впевнений", - підкреслив Зеленський.

Доповнення

У понеділок, 14 липня 2025 року спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув до України для обговорення оборони, безпеки, зброї, санкцій та захисту людей.

Головний рабин України Моше Асман передав спецпредставнику Кіту Келлогу подарунок для президента США Дональда Трампа. Подарунком стала картина Декларації незалежності США з портретом Трампа.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Кіт Келлог
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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