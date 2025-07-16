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Зеленский: масштабных атак со стороны россиян не было с момента, как в Украине находится Кит Келлог

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

Президент Зеленский заявил, что отсутствие обстрелов во время визита спецпредставителя Трампа Кита Келлога свидетельствует о страхе кремля перед американским президентом. Келлог прибыл в Украину 14 июля 2025 года для обсуждения вопросов обороны и безопасности.

Зеленский: масштабных атак со стороны россиян не было с момента, как в Украине находится Кит Келлог

Президент Владимир Зеленский обратил внимание, что пока спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины генерал Кит Келлог находится в Украине, не было сильных вражеских атак. Это свидетельствует о том, что кремль боится американского президента, заявил Зеленский в интервью Newsmax, сообщает УНН.

Детали

"Келлог приехал - и уже две ночи подряд не было сильных атак. Очень интересный пример. Люди уже шутят: дайте ему украинский паспорт, и пусть живет у нас, тогда россияне не будут бомбить", - рассказал Зеленский.

Глава государства добавил, что такое затишье свидетельствует о том, что российский диктатор владимир путин боится главу Белого дома.

"Это означает одно - путин боится президента Трампа. Я в этом уверен", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

В понедельник, 14 июля 2025 года спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл в Украину для обсуждения обороны, безопасности, оружия, санкций и защиты людей.

Главный раввин Украины Моше Асман передал спецпредставителю Киту Келлогу подарок для президента США Дональда Трампа. Подарком стала картина Декларации независимости США с портретом Трампа.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Кит Келлог
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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