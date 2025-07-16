Головний рабин України передав Келлогу подарунок для Трампа

Головний рабин України Моше Асман передав під час зустрічі спецпредставнику Кіту Келлогу подарунок для президента США. Про це Асман написав у соціальній мережі X (Twitter) у вівторок, 15 липня, передає УНН.

Сьогодні я мав кілька зустрічей з шановним Спеціальним представником Президента США Дональда Трампа генералом Келлогом… Сьогодні ми мали гарну розмову на урочистому заході, присвяченому Дню української державності, де він привітав мене з високою нагородою від Президента України - йдеться у дописі.

"Ми говорили про багато речей, але, звичайно, я підкреслив суть і важливість допомоги Україні, і не просто словами чи особистими історіями, а дуже особливою річчю! Я передав йому подарунок для президента США Дональда Трампа - картину Декларації незалежності США, разом з портретом Дональда Трампа! Яку Кіт Келлог пообіцяв передати особисто Президенту США", - повідомив Моше Асман.

Нагадаємо

У понеділок, 14 липня 2025 року спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув до України для обговорення оборони, безпеки, зброї, санкцій та захисту людей.

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