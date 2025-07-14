Келлог розкрив деталі розмови з Зеленським
Київ • УНН
Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог розповів про угоду з НАТО, яка прискорить передачу американської зброї Україні. Постачання буде повністю профінансоване союзниками, що зміцнить оборону України та єдність НАТО.
Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог розповів подробиці розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, зазначивши, що угода з НАТО дозволить швидше передавати Україні американську зброю. За його словами, постачання буде повністю профінансоване союзниками. Про це він написав у своєму X передає УНН.
Знакова угода з НАТО, яка прискорить передачу найкращої зброї, виготовленої США, в Україну цілком фінансується союзниками. Вона прискорить доставку, підтримає оборону України, зміцнює єдність НАТО та підкреслює його відданість миру через силу
Доповнення
14 липня Президент Зеленський зустрівся зі спецпредставником США Кітом Келлогом для обговорення шляхів до миру. Розмова стосувалася посилення ППО, спільного виробництва озброєння та санкцій проти росії.