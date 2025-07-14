Келлог розкрив деталі розмови з Зеленським

Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог розповів подробиці розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, зазначивши, що угода з НАТО дозволить швидше передавати Україні американську зброю. За його словами, постачання буде повністю профінансоване союзниками. Про це він написав у своєму X передає УНН.

Знакова угода з НАТО, яка прискорить передачу найкращої зброї, виготовленої США, в Україну цілком фінансується союзниками. Вона прискорить доставку, підтримає оборону України, зміцнює єдність НАТО та підкреслює його відданість миру через силу - ідеться у дописі.

Доповнення

14 липня Президент Зеленський зустрівся зі спецпредставником США Кітом Келлогом для обговорення шляхів до миру. Розмова стосувалася посилення ППО, спільного виробництва озброєння та санкцій проти росії.