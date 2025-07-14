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Зеленський зустрівся з Келлогом: обговорили санкції проти рф, ППО та спільне виробництво і закупівлі зброї

Київ • УНН

 • 4276 перегляди

Президент Зеленський зустрівся зі спецпредставником США Кітом Келлогом для обговорення шляхів до миру. Розмова стосувалася посилення ППО, спільного виробництва озброєння та санкцій проти Росії.

Зеленський зустрівся з Келлогом: обговорили санкції проти рф, ППО та спільне виробництво і закупівлі зброї

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся зі спецпредставником президента США Дональда Трампа з питань України Кітом Келлогом, сторони обговорили шлях до миру, посилення ППО, спільне виробництво та закупівлі озброєння та санкцій проти росії, пише УНН.

Зустрівся з генералом Кітом Келлогом, спеціальним представником Президента США. У нас була продуктивна розмова. Обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою. І звісно, санкції проти росії та тих, хто їй допомагає. Сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів, адже зрозуміло, що москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент вказав, що висловив вдячність Кіту Келлогу за цей візит в Україну. "Вдячний Президентові Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн. Цінуємо підтримку американського народу", - наголосив Зеленський.

Спецпредставник Трампа Келлог прибув до України: на порядку денному - зброя і санкції14.07.25, 09:07 • 35136 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Кіт Келлог
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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