Зеленський зустрівся з Келлогом: обговорили санкції проти рф, ППО та спільне виробництво і закупівлі зброї
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся зі спецпредставником США Кітом Келлогом для обговорення шляхів до миру. Розмова стосувалася посилення ППО, спільного виробництва озброєння та санкцій проти Росії.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся зі спецпредставником президента США Дональда Трампа з питань України Кітом Келлогом, сторони обговорили шлях до миру, посилення ППО, спільне виробництво та закупівлі озброєння та санкцій проти росії, пише УНН.
Зустрівся з генералом Кітом Келлогом, спеціальним представником Президента США. У нас була продуктивна розмова. Обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою. І звісно, санкції проти росії та тих, хто їй допомагає. Сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів, адже зрозуміло, що москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою
Президент вказав, що висловив вдячність Кіту Келлогу за цей візит в Україну. "Вдячний Президентові Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн. Цінуємо підтримку американського народу", - наголосив Зеленський.
Спецпредставник Трампа Келлог прибув до України: на порядку денному - зброя і санкції14.07.25, 09:07 • 35136 переглядiв