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Зеленский встретился с Келлогом: обсудили санкции против рф, ПВО и совместное производство и закупки оружия

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Президент Зеленский встретился со спецпредставителем США Китом Келлогом для обсуждения путей к миру. Разговор касался усиления ПВО, совместного производства вооружения и санкций против россии.

Зеленский встретился с Келлогом: обсудили санкции против рф, ПВО и совместное производство и закупки оружия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом, стороны обсудили путь к миру, усиление ПВО, совместное производство и закупки вооружения и санкций против россии, пишет УНН.

Встретился с генералом Китом Келлогом, специальным представителем Президента США. У нас был продуктивный разговор. Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И конечно, санкции против россии и тех, кто ей помогает. Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что москва останавливаться не будет, если ее неадекватные амбиции не остановить силой

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что выразил благодарность Киту Келлогу за этот визит в Украину. "Благодарен Президенту Трампу за важные сигналы поддержки и позитивные решения для обеих наших стран. Ценим поддержку американского народа", - подчеркнул Зеленский.

Спецпредставитель Трампа Келлог прибыл в Украину: на повестке дня - оружие и санкции14.07.25, 09:07 • 29160 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Кит Келлог
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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