Зеленский встретился с Келлогом: обсудили санкции против рф, ПВО и совместное производство и закупки оружия
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился со спецпредставителем США Китом Келлогом для обсуждения путей к миру. Разговор касался усиления ПВО, совместного производства вооружения и санкций против россии.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом, стороны обсудили путь к миру, усиление ПВО, совместное производство и закупки вооружения и санкций против россии, пишет УНН.
Встретился с генералом Китом Келлогом, специальным представителем Президента США. У нас был продуктивный разговор. Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И конечно, санкции против россии и тех, кто ей помогает. Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что москва останавливаться не будет, если ее неадекватные амбиции не остановить силой
Президент указал, что выразил благодарность Киту Келлогу за этот визит в Украину. "Благодарен Президенту Трампу за важные сигналы поддержки и позитивные решения для обеих наших стран. Ценим поддержку американского народа", - подчеркнул Зеленский.
Спецпредставитель Трампа Келлог прибыл в Украину: на повестке дня - оружие и санкции14.07.25, 09:07 • 29160 просмотров