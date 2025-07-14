Зеленский встретился с Келлогом: обсудили санкции против рф, ПВО и совместное производство и закупки оружия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом, стороны обсудили путь к миру, усиление ПВО, совместное производство и закупки вооружения и санкций против россии, пишет УНН.

Встретился с генералом Китом Келлогом, специальным представителем Президента США. У нас был продуктивный разговор. Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И конечно, санкции против россии и тех, кто ей помогает. Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что москва останавливаться не будет, если ее неадекватные амбиции не остановить силой - написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что выразил благодарность Киту Келлогу за этот визит в Украину. "Благодарен Президенту Трампу за важные сигналы поддержки и позитивные решения для обеих наших стран. Ценим поддержку американского народа", - подчеркнул Зеленский.

Спецпредставитель Трампа Келлог прибыл в Украину: на повестке дня - оружие и санкции