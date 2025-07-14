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Келлог раскрыл детали разговора с Зеленским

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог рассказал о соглашении с НАТО, которое ускорит передачу американского оружия Украине. Поставки будут полностью профинансированы союзниками, что укрепит оборону Украины и единство НАТО.

Келлог раскрыл детали разговора с Зеленским

Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог рассказал подробности разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что соглашение с НАТО позволит быстрее передавать Украине американское оружие. По его словам, поставки будут полностью профинансированы союзниками. Об этом он написал в своем X, передает УНН.

Знаковое соглашение с НАТО, которое ускорит передачу лучшего оружия, произведенного США, в Украину, полностью финансируется союзниками. Оно ускорит доставку, поддержит оборону Украины, укрепляет единство НАТО и подчеркивает его приверженность миру через силу

- говорится в сообщении.

Дополнение

14 июля Президент Зеленский встретился со спецпредставителем США Китом Келлогом для обсуждения путей к миру. Разговор касался усиления ПВО, совместного производства вооружения и санкций против России.

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Кит Келлог
НАТО
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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