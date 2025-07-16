Главный раввин Украины передал Келлогу подарок для Трампа

Главный раввин Украины Моше Асман передал во время встречи спецпредставителю Киту Келлогу подарок для президента США. Об этом Асман написал в социальной сети X (Twitter) во вторник, 15 июля, передает УНН.

Сегодня я имел несколько встреч с уважаемым Специальным представителем Президента США Дональда Трампа генералом Келлогом… Сегодня мы имели хороший разговор на торжественном мероприятии, посвященном Дню украинской государственности, где он поздравил меня с высокой наградой от Президента Украины - говорится в сообщении.

"Мы говорили о многих вещах, но, конечно, я подчеркнул суть и важность помощи Украине, и не просто словами или личными историями, а очень особенной вещью! Я передал ему подарок для президента США Дональда Трампа - картину Декларации независимости США, вместе с портретом Дональда Трампа! Которую Кит Келлог пообещал передать лично Президенту США", - сообщил Моше Асман.

Напомним

В понедельник, 14 июля 2025 года спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл в Украину для обсуждения обороны, безопасности, оружия, санкций и защиты людей.

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