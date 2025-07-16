Келлог відвідав полігон НГУ, де високо оцінив підготовку українських гвардійців

Спеціальний представник Президента Сполучених Штатів Кіт Келлог відвідав навчально-тренувальні локації Національної гвардії України. Зокрема американська делегація ознайомилася з оснащенням українських гвардійців та їх бойовою підготовкою пише УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Разом із Командувачем НГУ Олександром Півненком американська делегація ознайомилася з підготовкою українських гвардійців, їхнім оснащенням та сучасними технологіями, які використовуються на полі бою. Делегації презентували тренування екіпажів танків і бойових машин, роботу на симуляторах, а також дрони й роботизовані комплекси - говориться у повідомленні МВС.

Зазначається, що генерал Келлог відзначив мужність українських бійців і високу якість підготовки. Він також підкреслив, що досвід України є цінним для армій інших країн.

Ми вдячні США за постійну допомогу, яка дає змогу нашим підрозділам ефективно боронити країну. Україна захищає свою незалежність і свободу. Разом із партнерами ми продовжуємо розвивати наші оборонні спроможності - зазначив Командувач НГУ Олександр Півненко.

Доповнення

Спецпредставник президента США Кіт Келлог відвідав меморіал загиблим українським дітям у Києві. Він наголосив на необхідності припинення вбивств мирних жителів, особливо дітей.

Президент Зеленський заявив, що відсутність обстрілів під час візиту спецпредставника Трампа Кіта Келлога свідчить про страх кремля перед американським президентом. Келлог прибув до України 14 липня 2025 року для обговорення питань оборони та безпеки.