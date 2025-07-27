ISW: Россия готовит еще более масштабные удары по Украине осенью

Увеличение производства ракет и беспилотников Россией, вероятно, позволит стране-агрессору продолжать наносить все более масштабные удары по Украине осенью 2025 года. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что российские войска нанесли комбинированный ракетный и беспилотный удар по Украине в ночь с 25 на 26 июля "и, похоже, все чаще интегрируют ракеты в пакеты ночных ударов после того, как весной и в начале лета 2025 года преимущественно полагались на беспилотники".

Российские военные использовали более плотную концентрацию ракет во время недавних ударов. ... российская оборонная промышленность наращивает свои возможности по производству ракет и беспилотников - отмечают в ISW.

Там прогнозируют, что российские войска могут быть способны нанести удары по Украине до 2000 беспилотниками за одну ночь к ноябрю 2025 года, если текущая тенденция роста ночного использования российских беспилотников сохранится.

"Все более масштабные российские ударные пакеты подчеркивают критическую важность западной помощи в укреплении возможностей противовоздушной обороны Украины, в частности, с помощью систем противовоздушной обороны Patriot американского производства, которые могут эффективно противодействовать угрозам российских баллистических ракет", - резюмируют аналитики.

Напомним

По данным Financial Times, российская тактика "роя" из дронов все больше прорывает оборону Украины. При этом дроны поражают цели втрое чаще, чем обычно, за последние месяцы.

Есть утвержденный план выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки: Зеленский поручил готовить Технологическую Ставку