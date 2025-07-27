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Financial Times
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ISW: Россия готовит еще более масштабные удары по Украине осенью

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Россия увеличивает производство ракет и беспилотников, что позволит ей наносить более масштабные удары по Украине осенью 2025 года. Аналитики ISW прогнозируют до 2000 беспилотников за ночь к ноябрю 2025 года.

ISW: Россия готовит еще более масштабные удары по Украине осенью

Увеличение производства ракет и беспилотников Россией, вероятно, позволит стране-агрессору продолжать наносить все более масштабные удары по Украине осенью 2025 года. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что российские войска нанесли комбинированный ракетный и беспилотный удар по Украине в ночь с 25 на 26 июля "и, похоже, все чаще интегрируют ракеты в пакеты ночных ударов после того, как весной и в начале лета 2025 года преимущественно полагались на беспилотники".

Российские военные использовали более плотную концентрацию ракет во время недавних ударов. ... российская оборонная промышленность наращивает свои возможности по производству ракет и беспилотников

- отмечают в ISW.

Там прогнозируют, что российские войска могут быть способны нанести удары по Украине до 2000 беспилотниками за одну ночь к ноябрю 2025 года, если текущая тенденция роста ночного использования российских беспилотников сохранится.

"Все более масштабные российские ударные пакеты подчеркивают критическую важность западной помощи в укреплении возможностей противовоздушной обороны Украины, в частности, с помощью систем противовоздушной обороны Patriot американского производства, которые могут эффективно противодействовать угрозам российских баллистических ракет", - резюмируют аналитики.

Напомним

По данным Financial Times, российская тактика "роя" из дронов все больше прорывает оборону Украины. При этом дроны поражают цели втрое чаще, чем обычно, за последние месяцы.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Институт изучения войны
MIM-104 Patriot
Украина
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