18:51 • 4032 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
17:11 • 10852 просмотра
Киевлян предупредили о громких звуках в центре города 17 августа: что произошло
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 28753 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 58711 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 123489 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 83729 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 81763 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 66313 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 54381 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 247976 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Украина начала серийное производство ракет «Фламинго» дальностью более 3 тыс. км

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Украина завершила испытания и начала серийное производство ракет «Фламинго» с дальностью более 3000 км. Ракета весом 6 тонн имеет боевую часть 1000 кг и скорость до 900 км/ч.

Украина начала серийное производство ракет «Фламинго» дальностью более 3 тыс. км

Новые украинские ракеты "Фламинго" с дальностью более 3 000 км уже находятся в серийном производстве. Об этом пишет УНН со ссылкой на украинского журналиста Ефрема Лукацкого.

Детали

По его словам, Украина успешно завершила испытания ракет "Фламинго", что позволило начать их серийное производство.

Эти ракеты отличаются сверхбольшой дальностью полета и высокой точностью, что делает их ключевым элементом в укреплении обороноспособности государства.

Дополнение

Ракета "Фламинго" очень напоминает новинку, которую в начале года представила компания Milanion Group на выставке IDEX-2025 в ОАЭ.

Главные характеристики FP-5:

  • вес боевой части: 1000 кг;
    • дальность: до 3000 км;
      • масса: 6 тонн;
        • скорость: до 900 км/ч.

          Напомним

          российские захватчики уже около года используют против Украины "шахеды" с боевой частью, вес которой составляет 90 кг. Значительно большую угрозу представляет воспламеняющееся вещество, которое захватчики начали добавлять к дронам-камикадзе, чтобы вызвать больше пожаров

          Вероника Марченко

