Украина начала серийное производство ракет «Фламинго» дальностью более 3 тыс. км

Новые украинские ракеты "Фламинго" с дальностью более 3 000 км уже находятся в серийном производстве. Об этом пишет УНН со ссылкой на украинского журналиста Ефрема Лукацкого.

Детали

По его словам, Украина успешно завершила испытания ракет "Фламинго", что позволило начать их серийное производство.

Эти ракеты отличаются сверхбольшой дальностью полета и высокой точностью, что делает их ключевым элементом в укреплении обороноспособности государства.

Дополнение

Ракета "Фламинго" очень напоминает новинку, которую в начале года представила компания Milanion Group на выставке IDEX-2025 в ОАЭ.

Главные характеристики FP-5:

вес боевой части: 1000 кг;

дальность: до 3000 км;

масса: 6 тонн;

скорость: до 900 км/ч.

Напомним

российские захватчики уже около года используют против Украины "шахеды" с боевой частью, вес которой составляет 90 кг. Значительно большую угрозу представляет воспламеняющееся вещество, которое захватчики начали добавлять к дронам-камикадзе, чтобы вызвать больше пожаров

